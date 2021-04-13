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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül'ün açıklamaları

Tahammül Bild Bulduk 

-Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz'ın açıklamaları

- - Ümit Şengül: "Olmazsa olmaz bir galibiyetti"- Hamdi Yılmaz: "Hedefimiz Play-Off" GİRESUN

- TFF 1. Lig’in 30. haftasında GZT Giresunspor, Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup ederek liderliğini korudu. Karşılaşmanın ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi. TFF 1. Lig’de liderlik koltuğunda oturan GZT Giresunspor, Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ankara Keçiörengücü’nü İbrahima Balde ve Eren Tozlu’nun golleriyle 2-1 mağlup ederken Keçiörengücü’nün tek gölünü ise Emeka Friday Eze kaydetti.
GZT Giresunspor puanını 63’e çıkarırken Ankara Keçiörengücü ise 49 puanla 7. sırada yer alıyor. Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Bizim için olmazsa olmaz bir maçlardan biriydi. Önemli bir rakipti. Rakibimizin bu ligde iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Ciddiye aldığımız bir takımdı. İlk yarıda basit bir hatadan golü yedik. Ama hemen reaksiyon göstererek gölü bulduk. Muhteşem bir geri dönüşle maçı kazanmayı bildik. Final haftalarını oynuyoruz. Adana Demirspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi düşünüyoruz. Oyuncularımız inanılmaz bir gayretle oynadılar. Adana Demirspor maçında da böyle oynamalarını bekliyoruz. Bu takımı Süper Lig’e çıkarıp Giresun halkının hayalini gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
Hamdi Yılmaz: "Hedefimiz Play-Off" Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise "Bugün Giresun ile bizim açımızdan önemli bir maç oynadık. Puan kaybına tahammülümüz yoktu. İlk yarıya iyi başladık. Golü bulduk. İkinci yarıda temkinli oynamak zorundaydık. İkinci yarıda 75. dakikadan sonra Giresunspor hücum üstünlüğünü ele aldı. Son anda Play-Off’a kalmak istiyorsak mücadele etmek zorundayız. Bundan sonra Giresunspor’a başarılar diliyorum. Biz de Play-Off’a kalarak Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.
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