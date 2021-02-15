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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gürkan Kocabıyık: “Bir düdükle emekler heba olabiliyor”

Gürkan Kocabıyık: “Bir düdükle emekler heba olabiliyor”

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık'ın açıklamaları

- BURSA

Serzeniş Trol 


- Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Bursaspor maçının ardından, “Maçı yönetenlerin daha dikkatli olmasını istiyoruz. Emek harcanıyor, bu emeğin karşılığı bir düdükle heba olabiliyor” dedi.
TFF 1. Lig’in 21. haftasında Bursaspor’a konuk olan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kocabıyık, “Bugün zor bir deplasmandı. İlk oyunun yarım saati kontrolü oynadık. İkinci yarı baskıyı kurduk. Gol dışında her şeyi yaptık. Bununla beraber 2-3 haftadır hakemlerle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. 1 gol her şeyin seyrini değiştiriyor. Bu maçı kazansaydık Play Off potasında olacaktık. Maçları yönetenlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Emek harcanıyor, bu emeğin karşılığı bir düdükle heba olabiliyor. Daha hassas olmalarını bekliyoruz. Arka arkaya bunlar bize rast geldiğinde canımız yanıyor. Bu konuda da yaptığımız serzenişi yetkili mercilerin dikkate almasını istiyoruz” diye konuştu.

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