Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Salondan detay

Şampiyon Yasaklar Dünya Şampiyonu Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası 

- Sporcuların çalışması
- Azeri sporcunun antrenmanı
- Dünya bilek şampiyonu Gökhan Seven’in antrenmanı

- ERZURUM

- Erzurumlu dünya bilek güreşi şampiyonu Gökhan Seven, temmuz ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Ortopedik engelli dünya şampiyonu Gökhan Seven, bilek güreşinde hem Erzurum’un hem de Türkiye’nin gururu oldu. Dünya şampiyonluğu unvanını elinde bulunduran Seven, temmuz ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonası hazırlıklarına yoğun şekilde devam ediyor. Seven, “Bedensel engelli bilek güreşi dünya şampiyonuyum. Bir buçuk yıl önce dünyamız ve ülkemizi etkileyen bir pandemi süreci yaşadık ve halen daha yaşıyoruz. Bu pandemiden ister istemez spor camiası da etkilendi. Salonlarımız 45 gün civarında virüsten dolayı açılmadı, ister istemez de antrenmanlara ara vermek zorunda kalmıştık. Cumhurbaşkanımızın 1 Haziranı göstererek kısmi de olsa yasakları kaldırması ile tekrar antrenmanlarımıza başladık. Temmuz ayında Türkiye şampiyonası var, daha sonra müsabakalar başladığı zaman ülkemi hem Avrupa ve hem de dünya şampiyonasında temsil edeceğim” dedi.
Şampiyon bilek güreşçi ile birlikte antrenman yapan Azeri sporcu Allahverdi Hayderov ise, “Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünde okuyorum. 2018 yılında Türkiye’ye geldim. Ben de virüsten elbette etkilendim. Herkes gibi ben de evde kaldım, dışarı çıkma imkanım olmadı. Elde olmayan nedenlerden dolayı kilo aldım. Hazır spor salonları açılmışken ben de aldığım kiloları vermek için antrenman yapıyorum” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Ramil Guliyev Altın Madalyasını Törenle AldıRamil Guliyev Altın Madalyasını Törenle Aldı
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement