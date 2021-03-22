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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
GİRESUN - Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: 'Taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım'

GİRESUN - Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: 'Taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım'

GİRESUN - Giresun spor Basın Sözcüsü Karademir: "Taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım" - Basın toplantı salonu detay görüntüler - GZT Giresun spor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir'in açıklaması Giresun spor Basın Sözcüsü Karademir: "Taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım"GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresun spor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, Yılport Samsunspor maçının ardından takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıya ilişkin, "Birkaç haddini bilmez insanın yaptığı taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım." dedi.
Karademir, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, yaşananları tatsız bir olay olarak nitelendirerek, futbolda bu tür durumları görmek istemediklerini belirtti.
Konunun Samsunspor camiasına da mal edilmemesini isteyen Karademir, şöyle konuştu:"Burada bizim taraftarlarımız da yükleniyor. Birkaç haddini bilmez insanın yaptığı taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım. Onlar da böyle bir şeyin yaşanmasını istemezdi. Yaşanan çok tatsız bir olay. Şans eseri hiçbir oyuncumuz yaralanmadı. Allah'a çok şükür. Olayla ilgili gerekli işlemler yapılıyor."Karademir, Giresun spor taraftarlarına da artık olayın üzerine gitmemeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Bununla ilgili bizim taraftarımız da Samsunspor başkanına bir şeyler söylüyor. O cevap veriyor sosyal medya üzerinden. Bunlara gerek yok. İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok. Neticede yaptığımız bir spor, futbol." ifadelerini kullandı.Yılport Samsunspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarına vurgulayan Karademir, bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.Yeşil - beyazlı kulübün basın sözcüsü, Samsunspor maçında alınan galibiyetten ötürü oyunculara 50'şer bin lira prim vereceklerini aktardı.Süper Lig yolunda önemli bir virajı aştıklarını anlatan Karademir, şunları kaydetti:"Haftalardır lideriz. İkinci ile aramızda 5 puan fark var. Kalan maçlarımıza en iyi şekilde çıkacağız. Bu zor bir lig. Süper Lig'den bile dönem dönem daha zor. 4 - 5 maç üst üste kazandığınız zaman dengeler bir anda değişiyor. Biz bu seriyi çok uzun bir boyuta getirdik. İnşallah kalan maçlarda da kazanarak hedefimize ulaşırız."Ferhat Karademir, kulübe maddi destek sağlamak için 3 otomobilin verileceği piyango düzenlediklerini, bin liradan satışa çıkardıkları 4 bin 500 bilet bastırdıklarına dikkati çekerek, Giresun halkından bu noktada destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Sosyal Medya Basın Toplantısı Toplantı Takım Otobüsü Saldırı 

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