Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu, Milli sporcularla bir araya geldi

- - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "12 branşta 63 sporcu Tokyo 2020 için kesin kota aldı"- Bakan Kasapoğlu: "Tokyo 2020’de elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız" ANKARA



- 'Tokyo 2020’ye 100 Gün Kala' etkinliğinde milli sporculara seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sizler size inananları, hocalarınızı, ailelerinizi, bütün milletimizi gururlandırdınız. İnanıyorum ki Tokyo 2020’de de elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız, göğsümüzü kabartacaksınız" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'Tokyo 2020’ye 100 Gün Kala' etkinliğine katıldı.

Canlı konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk, güreşçi Rıza Kayaalp, artistik jimnastikçi İbrahim Çolak, boksör Buse Naz Çakıroğlu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de katıldı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na 100 gün kaldığını hatırlatarak milli sporculara seslenen Bakan Kasapoğlu, "Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları bir sporcu için önemli bir seviye. Her sporcu bu organizasyona katılarak ülkesini temsil etmeyi hayal eder. Bu hedefle kendini yetiştirir. Sizler bu süreçlere gelene kadar çok alın teri döktünüz, çok gayret gösterdiniz. Pek çok önemli işe imza attınız. İstiklal Marşımızı dünyanın dört bir tarafında okuttunuz. Şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırdınız. Kırdığınız rekorlar, kazandığınız madalyalar, ortaya koymuş oldunuz mücadelelerle spor tarihimize zenginlik, gelecek nesillere örnek oldunuz. Sizler size inananları, hocalarınızı, ailelerinizi, bütün milletimizi gururlandırdınız. İnanıyorum ki Tokyo 2020’de de elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız, göğsümüzü kabartacaksınız" dedi.

Olimpiyatların savaşlar hariç hiçbir zaman sekteye uğramadığını, ilk kez pandemi nedeniyle ertelendiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Siz değerli sporcularımızla yaptığımız her görüşmede asla ve asla umutsuzluğa kapılmamayı ve mutsuz olmamayı dile getirdik. Fiziksel hazırlıklarımızla birlikte motivasyonumuzu korumayı da son derece önemsedik. Tam programınızın aksamaması spor psikologları aracılığıyla mental anlamda da süreci başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz için tüm imkanları ortaya koyduk" dedi.

12 branşta 63 sporcunun, paralimpik oyunlarda ise 8 branşta 55 sporcunun Tokyo 2020 için kesin kota aldığı bilgisini veren Bakan Kasapoğlu, "Her şey hayalle başlar, gayretle, inançla azimle devam eder. Kendinizi sınırlandırmayın. Geldiğiniz seviyeyi de yeterli görmeyin. Sizler çok çalışarak, büyük emekler harcayarak, fedakarca alın teri dökerek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar'a katılmayı hak ettiniz" diyerek sözlerini tamamladı.



