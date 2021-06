Gençlerbirliği Kulübü Başkan Adayı Mehmet Niyazi Akdaş: “Kulübümüz maddi açıdan çok zor durumdadır”

- Gençlerbirliği Kulübü’nün parasal anlamda zor durumda olduğunu ifade eden Başkan Adayı Mehmet Niyazi Akdaş, “Kulübümüz maddi açıdan çok zor durumdadır. Rakamlar yaklaşık 130 milyon TL gibi bir borç olduğunu gösteriyor ve kur farkından her gün artıyor” dedi.

Gençlerbirliği’nde bugün gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurula tek başkan adayı olarak giren Mehmet Niyazi Akdaş, İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlenen genel kurulda açıklamalarda bulundu. Yoğun ısrar üzerine başkan adayı olduğunu söyleyen Akdaş, “Kulübümüz, Cumhuriyetimiz ile yaşıt geçmişi başarılarla dolu ve Türk futboluna birçok genç kazandırmış bir kulüptür. Bu kulübün başkanı olmak da büyük onur ve gururdur. Ben hayatımın hiçbir döneminde bir göreve talip olmadım, bir iki sefer hariç seçim yarışına da girmedim ama birçok göreve davet edilerek getirildim. Öncelikle belirtmeliyim ki bu göreve de kulübümüzde çok değer verdiğim birçok delegenin ısrarı üzerine aday olmayı kabul ettim. Yalnız olmadığımı ve şahsıma olan desteğin her geçen gün artarak devam ettiğini de gelen telefonlardan, mesajlardan görüyorum” ifadelerini kullandı. “Bu borcun altından kalkmak için birlik beraberlik zamanıdır” Gençlerbirliği’nin maddi açıdan zor durumda olduğunu belirten Mehmet Niyazi Akdaş, “Kulübümüz maddi açıdan çok zor durumdadır. Rakamlar yaklaşık 130 milyon TL gibi bir borç olduğunu gösteriyor ve kur farkından her gün artıyor. Bu borcun altından kalkmak için birlik ve beraberlik zamanıdır. El birliği ile eski yeni demeyip hepimizin el ele verip, taşın altına elimizi sokup kulübümüzü bu açmazdan kurtarmamız gerekiyor. Kurtaramazsak kulübümüz diğer bazı Anadolu kulüplerinde olduğu gibi beklenmeyen ve arzu edilmeyen durumlara katlanmak zorunda kalabilir. Gençlerbirliği’ne hizmet etmiş, gönül vermiş, maddi ve manevi hizmet etmiş tüm arkadaşlarımızın fikirlerine desteğine ihtiyacımız var. Birlikte olursak muvaffak oluruz” diye konuştu.

“Kapalı kapılar arkasında bireysel kararlarla hiçbir transfer yapılmayacaktır” Başkan seçildiği takdirde uygulamaya koyacağı planlar hakkında da konuşan Akdaş, “Öncelikle yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla oturup kısa, orta ve uzun vadeli programlar yapacağız. Kulübün kurumsallaşmasının gerektiğine inanıyorum. Kulübün bütün kurumlarının gerçek işlevlerini yerine getirmesinin sağlanması lazım. Şirketleşme konusu gündeme getirilmeli. Kurulacak bir komisyon kulübümüz açısından bunun yararlarını veya mahsurlarını incelemelidir. Kulübümüz bir dernek statüsündedir. Derneklere yöneticiler almak için değil, bir şeyler katabilmek için seçilmelidirler. Kulübümüz birilerinin özel şirketi değildir, bu nedenle şeffaflık bizim için çok önemlidir ve şiarımız olacaktır. Kulübün gelir ve giderinin ne kadar olduğu, nerelere ne paralar verildiğini bilmek bütün üyelerin hakkıdır. Transferler, transfer komitesinde alınacak kararlarla yapılacaktır. Kapalı kapılar arkasında bireysel kararlarla hiçbir transfer yapılmayacaktır. Bazen yağmurda, bazen çamurda, iyi günde, kötü günde takımımızın yanında olan ve takımımıza her koşulda destek veren fedakar taraftarlarımıza ve basınımızın değerli çalışanlarına her zaman kapımız açık olacaktır. Yönetimden görevli arkadaşlarımız daima onlarla toplantılar yapıp eleştirilerini dinleyecek ve konular yönetim kurulunda dikkate alınacaktır” değerlendirmesinde bulundu. “Gençlerbirliği sahipsiz değildir” Oy kazanmak için kulübe kimseyi üye yapmayacağının altını çizen Başkan Adayı Akdaş, “Size buradan namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum; başkanlığım dönemimde oy gayesi ile kulübe kimse üye yapılmayacaktır. Bugünden itibaren en büyük hedefimiz aldığımız bu onurlu görevi yönetim kurulunda görevli arkadaşlarımızla birlikte şerefimize tamamlayarak bizden sonra bayrağı devralacak arkadaşlara bizlerle aynı heyecanı duyacakları projeler ve daha güçlü bir Gençlerbirliği bırakmak olacaktır. 1 yıl sonra yapılacak olağan kongrede daha iyi bir tablo ile karşınıza çıkacağımıza inanıyorum. Eğer ulaşamazsak daha fazla bu koltukta oturmanın da gereği olmadığı kanaatindeyim. Gençlerbirliği Kulübü sahipsiz değildir. Biz kalkarız, diğer bir kırmızı-kara sevdalısı oturur” dedi.