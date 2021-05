Gençlerbirliği Başkan Adayı Akdaş: 'Gençlerbirliği’nin şeffaf olmadığını düşünüyorum'

-Akdaş'ın atkı ile poz vermesi

- Gençlerbirliği’ni içinde bulundukları durumdan bir an önce çıkaracaklarını ifade eden Başkan Adayı Mehmet Niyazi Akdaş, “Gençlerbirliği’nin şeffaf olmadığını düşünüyorum. Kimi kaça aldığınızı, menajere ne kadar verdiğinizi belirtmeniz gerekir” dedi.

İş insanı Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü’nün haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulunda, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş yerinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Akdaş, “Bildiğiniz gibi kulübümüz cumhuriyetle yaşıt, geçmişi başarılarla dolu, Türk futboluna birçok oyuncu kazandırmış ve altyapıya çok önem veren bir kulüptür. Taraftarımız sayıca az olsa bile hepsi birbirinden değerli, kültürlü insanlardır. Ülkemizde futbol seyircisinin gönlündeki ikinci kulübü daima Gençlerbirliği’dir ve böyle de olacaktır” ifadelerini kullandı. “Ellerimizi taşın altına koymalıyız” Başkan seçildiği taktirde Gençlerbirliği’ni en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Akdaş, “Gençlerbirliği’nin içinde bulunduğu durum da çok üzücü. Kulübü bu durumdan çıkarıp eski günlere döndürmek hepimizin görevi. Hepimiz birlik olup el ele vermeli ve ellerimizi taşın altına koymalıyız. Benim gibi kulübümüze gönül vermiş, Gençlerbirliği taraftarımızın ve arkadaşlarımın ısrarı üzerine aday olmaya karar verdim. Camia olarak eski, yeni yönetim demeden kenetlenirsek birlikte başarıya ulaşır, yarınlara umutla bakabiliriz. Eğer genel kurulumuzun saygın delegeleri beni ve ekibimizi bu göreve layık görürlerse 40 yıllık yönetim deneyimim, yönetici arkadaşlarımın gayret ve katkıları, taraftarımız, teknik ekibimiz ve sporcu kardeşlerimizle zoru başaracağımıza inanıyorum. Ben birçok kurumda görev aldım ama hiç bir zaman göreve talip olmadım göreve getirildim. Hepsinde de başarılı oldum ve misyonumu tamamlayınca koltuktan kalkmasını bildim. Bu önemli görevde eğer bana verilirse kavgasız, dostça, birbirimize kenetlenerek kulübü yarınlara hazırlayacak ve yarınlar geldiğinde de yerimizi teslim edeceğimiz arkadaşımıza pırıl pırıl bir kulüp teslim edeceğim" şeklinde konuştu.

“Kulüp kurumsal bir yapıda değil” Kulübün içerisinde bulunduğu sorunlara da değinen Akdaş, “Kulüpte eksik gördüğüm kurumsallaşma işini halledeceğiz. Önce kısa sonra orta sonra uzun vadeli planlar yapıp onlar eşiğinde çalışmayı seven bir insanım. Kulüp kurumsal bir yapıda değil. Örneğin divan kurulu var mı yok mu belli değil. Halbuki kulüplerin divanları kulüplerin doğru yolda gitmesini sağlayan önemli yerlerdir. Divanı çalıştırmamız lazım. Divan kurulu eleştirel düşünme ortamlarının gerçekleştirildiği yerlerdir. Kurumsallaşma işini halledeceğiz. Denetlenmeyen insanlar hata yapar. Şirketleşme işine bakacağız yararlı ise geçiş yapacağız. Ben Gençlerbirliği’nin şeffaf olmadığını düşünüyorum. Kimi kaça aldığınızı menajere ne kadar verdiğinizi belirmeniz gerekir. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gereken bir dönemdeyiz. Çok ciddi borç var deniliyor. Murat Cavcav’la son yaptığım görüşmede 90 milyon TL olduğunu söyledi.



İnşallah söylediği gibidir ama zannetmiyorum. Medya ve taraftarlarla ilişkimizi geliştirmemiz gerek. Ben her yönetim kurulu üyemizin fikirlerini alarak çoğunluğun talebine göre kulübü yöneteceğime dair söz veriyorum. En yakın zamanda Gençlerbirliği kulübünü layık olduğu yere çıkartacağız. Bu sene için söz vermiyorum ama bunun için gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı. “Ben hiçbir zaman babadan oğula geçen bir saltanatın destekçisi değilim” Sıkıntıların altından kalkabileceklerini söyleyen Akdaş, “Ben bu kulübe sadece bir kişiyi üye yaptım o da oğlum ama onu da yönetimime almayacağım. Ben hiçbir zaman babadan oğula geçen bir saltanatın destekçisi değilim. Oğlumu yönetimime almıyorum, benden sonra gelecek arkadaşlar isterse yapar. Burada da ilk 6 ay-1 sene sıkıntı çekebiliriz ama maddi sorun yaşatmayacağımı, altından kalkacağımızı düşünüyorum. Gençlerbirliği'ne layık bir ekip olacağız” dedi.