GAZİANTEP - Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı
- Teknik Direktör Erol Bulut'un antrenmanı yönetmesi - Oyuncuların ısınma ve esneme hareketleri ile taktik çalışma yapmasıGAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep , yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı teknik direktör Erol Bulut yönetti.Antrenmanda, ısınma ve esneme hareketleri ile taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanı kulüp başkanı Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar takip etti.Taraftarlar, antrenman öncesi teknik direktör Bulut'a çiçek verdi.
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