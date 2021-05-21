GAZİANTEP - Kasapoğlu: 'Gençlik merkezlerimizin sayısını daha da artıracağız'
GAZİANTEP - Kasapoğlu: "Gençlik merkezlerimizin sayısını daha da artıracağız" - Şahinbey Belediyesi Bisiklet Dağıtım Töreni - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve beraberindekilerin bisiklete binmesi ve fotoğraf çektirmesiGAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesi Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katıldı. (2)
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