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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
GAZİANTEP - Kasapoğlu: 'Bisiklet turizminde de en ideal destinasyonlardan biri Türkiye olacak'

GAZİANTEP - Kasapoğlu: 'Bisiklet turizminde de en ideal destinasyonlardan biri Türkiye olacak'

GAZİANTEP - Kasapoğlu: "Bisiklet turizminde de en ideal destinasyonlardan biri Türkiye olacak" - Şahinbey Belediyesi Bisiklet Dağıtım Töreni - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıGAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesi Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katıldı.
(1)"Sporu tabana yaymak, her insanımızı, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, engelli engelsiz herkesi sporla buluşturmak en büyük idealimiz, en büyük amacımız""Türkiye'nin en yeni olimpik havuzunu, en modern havuzunu bitirdik. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız""Bisiklet sağlık demek, çevre dostu demek""Türkiye'nin en büyük hayallerinden olan bir projeyi Konya'da, Türkiye'nin ilk olimpik velodromunu inşallah en kısa sürede tamamlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda temelini attık, temmuz, ağustos gibi de tamamlayacağız""Böylece yeni bisiklet sporcularımızı hem yetiştirdiğimiz gibi bisiklet turizminde de en ideal destinasyonlardan biri Türkiye olacak"

Destina Allah Olimpik Havuz Bisiklet 

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