Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

Stat çevresinden taraftar görüntüleri

- İSTANBUL

Tedbirler Irak 


- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray’ı sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 5-1 mağlup olduğu ilk müsabakanın rövanşında PSV’yi ağırlayacak. Türk Telekom Stadyumu’nun zemininin bakımda olması sebebiyle mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu zorlu karşılaşma öncesi takımlarını yalnız bırakmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında stat kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alınacak olmasına rağmen Galatasaray taraftarı, uzun bir aradan sonra tribünde yer alacak olmanın da verdiği heyecanla adeta maça akın etti.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı