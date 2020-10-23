Galatasaray kafilesi Erzurum’da

-- Karşılamaya gelen taraftardan detay

-- Futbolculardan detay



- ERZURUM



- Süper Lig’in 6. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum’a geldi. Erzurum Havalimanı'na gelen Galatasaraylı futbolcuları bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar havalimanı çıkışı futbolculara tezahürat yaparak, Teknik Direktör Fatih Terim’e çiçek verdi. Ardından sarı-kırmızılı ekip otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Yarın saat 19.00’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak BB Erzurumspor-Galatasaray maçında hakem Arda Kardeşler görev alacak.



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