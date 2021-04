Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylığını açıkladı

- Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da mayıs ayında yapılması beklenen başkanlık seçimi için son olarak divan başkanlığı görevini yürüten Eşref Hamamcıoğlu da adaylığını açıkladı.

Eşref Hamamcıoğlu kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 'Galatasaray'a güven' sloganı ile seçim kampanyasını başlatan Hamamcıoğlu açıklamasında, "Ben Galatasaray'da yetişim. Kim olduğumun cevabı da Galatasaray'da gizli zaten. Ben her gün Galatasaray'ı yaşayanlardanım. Büyüklerimiz her zaman soru sormayı öğretti. Biz de hep sorguladık. Ne doğru, ne yanlış, ne yapabilirize baktık, anlamaya çalıştık. Ben Galatasaraylıyım. Şikayet etmek yok genlerimde. Bir Galatasaraylı olarak görevlerim ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak özümüze dönüş artık çok yakın. Tek ihtiyacımız yani hatırlamamız gereken Galatasaray'a güven" ifadelerini kullandı. Eşref Hamamcıoğlu kimdir Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi’nin 1974 mezunları arasında yer alan Hamamcıoğlu, 1980 yılında Sorbonne Üniversitesi İşletme bölümünü tamamladı. Çalışma hayatına hizmet sektörüyle başlayan Hamamcıoğlu, 1981 ile 1992 arasında Tekfen Holding'e bağlı şirketlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. 1991-2011 yılları arasında ise, Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak çalışmalar yaptı. 2012 yılından bu yana kendisine ait UP Danışmanlık ve Optimal Yiyecek & İçecek Çözümleri A.Ş. şirketleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu'nun başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002'de Mehmet Cansun'un başkanlık döneminde Muhasip Üye olarak görev yaptı. Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV) ve 2017-2019 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak da hizmet verdiği Galatasaray Yardımlaşma Vakfı’na (GSYV) Mütevelli Üye olarak destek ve katkı sunmaya devam ediyor. Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu 2018’de yapılan seçimden bu yana Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı görevini üstleniyordu. Fransızca ve İngilizce bilen Eşref Hamamcıoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.



