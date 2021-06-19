Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray camiasının önde gelen isimleri seçime katıldı

Galatasaray camiasının önde gelen isimleri seçime katıldı

Galatasaray Lisesi bahçesinden detaylar

- İSTANBUL

Rektör 


- Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu’na sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri katılım gösteriyor. Eski başkanlardan Faruk Süren ve Dursun Özbek, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Hakan Ünsal gibi isimler oy vermek için Galatasaray Lisesi’ne geldi. Başkan adayları da oy kullanma esnasında lise bahçesinde üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Galatasaray’ın 38. başkanı belli oluyor. Sarı-kırmızılı kulübün seçimli olağan gelen kurulu saat 10.00’da başladı.
Saat 15.00’te sona erecek oy verme işlemi için Galatasaray camiasının önde gelen isimleri oylarını kullanmak için erken saatlerde Galatasaray Lisesi’ne geldi. Sarı-kırmızılıların eski başkanlarından başkanı Faruk Süren ile Dursun Özbek, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Hakan Ünsal, Gökhan Zan’ın yanı sıra pek çok tanınmış sima sandıklarına giderek oy verdi. Ayrıca başkan adayları Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Burak Elmas, Yiğit Şardan ile Eşref Hamamcıoğlu lise bahçesinde üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Yiğit Şardan’ın listesinde bulunan Abdurrahim Albayrak’ın, oy kullanmaya gelen üyeleri karşılayarak tek tek selamlaşması da dikkat çekti.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement