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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Galatasaray Başkan Adayı Elmas: “Finansal durumumuzu bu hale getiren yanlışları ortadan kaldırmamız gerekiyor”

Galatasaray Başkan Adayı Elmas: “Finansal durumumuzu bu hale getiren yanlışları ortadan kaldırmamız gerekiyor”

Galatasaray Spor Kulübü Başkan adayı Burak Elmas açıklama

- ANKARA

Strateji Başkan Adayı Başkanlık Seçimi Basın Mensupları 


- Galatasaray Spor Kulübü Başkan adayı Burak Elmas, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) ile bir araya geldi. Elmas, “Finansal durumumuzu bu hale getiren yanlış davranışları kişisel hataları ortadan kaldırmamız gerekiyor” dedi.
Galatasaray’da 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi başkan adayı Burak Elmas, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği üyeleri ile Ankara Sanayi Odası Meclis salonunda bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elma, “Biz çok uzu bir süre önce ve bugün tüm projelerimizde büyük bir etkinlik sahibi ekiple göreve hazırız. Bizim buradaki görevimiz yaptığımız çalışmaları ekibimizi tüm Galatasaraylılara anlatabilmek bugün de Özgür Bayraktar sağ olsun yaptığı organizasyonla Ankara Yönetici İş Adamları Derneğine ziyarete geldik. Onlara projelerimizi ve kendimizi anlatacağız” diye konuştu.
“Finansal durumumuzu bu hale getiren yanlış davranışları kişisel hataları ortadan kaldırmamız gerekiyor” Finansal durumumuzu bu hale getiren yanlış davranışları kişisel hataları ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Elmas, “Biz bunun için kurumsallaşmaya, şeffaflaşmaya, hesap verebilir olmaya çok önem veriyoruz. Sportif tarafta hem de kurumsal tarafta Galatasaray gibi bir kurum stratejisiz yönetilemez. Galatasaray bugüne kadar maalesef stratejiden yoksun yönetildi. Bizler kulübü stratejileri doğrultusunda sürekli kişileri değiştirilmediği uygulamalarla Galatasaray’ı aydınlık bir geleceğe taşımak istiyoruz” şeklinde konuştu.
“Genç oyucularla tecrübeli oyucuların birleştiği, disiplinli çalışan bir takım kurmayı arzu ediyoruz” Elmas Galatasaray her zaman en üst seviyesini ve sadece bununla yetinmeyip Avrupa’nın en üst seviyelerini hedefleyeceğini belirten, “96-2000 dönemindeki yapılanma büyük bir dönmemin başlangıcı olarak görüyoruz. Çok kıymetli geç oyucularla tecrübeli oyucuların birleştiği sistemde uzu süre mücadele eden ve disiplinli çalışan bir takım kurmayı arzu ediyoruz. Göreve geldiğimiz takdirde en doğru Galatasaray’ın kararlarını vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
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