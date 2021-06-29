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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Futbolcuların kavgasında camlar kırıldı, parmaklıklar söküldü

Futbolcuların kavgasında camlar kırıldı, parmaklıklar söküldü

Maçta saha içinde yaşanan olaylardan görüntü

Parmak Polis Demir Parmaklık Polis Ekipleri Futbol 

-Maç sonunda yaşanan olaylardan görüntü
-Genel ve detay

- DÜZCE

- Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Bölge 6. Grup'ta mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor maçında hareketli dakikalar yaşandı. Sahada başlayan tartışma soyunma odasına taşınınca camlar kırıldı, demir parmaklıklar söküldü. BAL Ligi 1. Bölge 6. Grup son hafta mücadelesinde Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor karşı karşıya geldi. Çilimli Belediyespor'un ilk yarıda attığı iki golün ardından futbolcular arasında gerilim yaşandı. 3. Lig'e yükselme maçlarına katılma hakkı kazanacak takımı belirleyecek karşılaşmayı Çilimli Belediyespor 3-1 kazandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takım oyuncuları saha içinde tartışmaya başladı.
İlk yarıda yaşanan gerilimin de etkisiyle maç sonunda büyüyen olaylarda futbolcuların bulunduğu soyunma odalarının camları kırıldı, demir parmaklıklar söküldü. Olaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmakta zorluk yaşadı. Maçı 3-1 kazanan Çilimli Belediyespor, 3. Lig'e çıkabilmek için play-off gruplarına kaldı.
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