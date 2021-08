Francesco Farioli: 'Taraftarımız itici güç olacak'

- Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Bu sezon tribünde taraftarların yer alacak olmasından dolayı memnun olduklarını söyleyen Farioli, "Onlar bizim itici gücümüz olacak. Geçen seneki arzuyla daha da yukarıya çıkacağız" açıklamalarını yaptı. Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, yeni sezon öncesinde İhlas Haber Ajansı



muhabirine açıklamalarda bulundu. Bu sezon ligdeki hedeflerinden bahsederek sözlerine başlayan İtalyan teknik adam, "İlk hedefimiz geçen sezonu nerede bıraktıysak, hangi duygu ve düşünceyle bıraktıysak, bunu yakalayarak sezona başlamak. Bu durum bizi geçen sene iyi yerlere taşımıştı. Bizim etrafımızda toplanmamız gereken, coşkulu ve mücadeleci oyunumuz. Her zaman oyuncularıma ve takımıma bunu sıklıkla söylüyorum, biz hayal edebileceklerinin, sahada yapabileceklerinin limiti olmayan bir takımız. Her şeyi bunun üzerine inşa ediyoruz ve bunun üzerine çalışıyoruz. Büyüyerek ve gelişerek devam etmek istiyoruz. Her zaman bu coşku ve heyecandan ayrılmadan bu şekilde devam ederek, haftalar ilerledikçe üzerine koya koya gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. "Kendi oyunumuzu rakibe kabul ettireceğiz" Yapılan transferlerle ilgili olarak konuşan Farioli, "Takımın geçen sene performans anlamında katkı aldığı oyuncuları tutmaya çalıştık. Aramızdan çeşitli nedenlerle ayrılan arkadaşlarımız da oldu. Bunun la beraber Ahmed Musa, Kerim Frei, Tunay Torun, Pesic gibi çok önemli transferler de yaptık ve bu oyuncuların da katkısıyla oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Takımdaki oyuncuların, bizim felsefemize yaklaşmasını sağlayacağız. Bu oyun için ellerinden geleni yapmalarını sağlayacağız. Geçen seneki gibi kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirerek, geri adım atmadan ilerlemek istiyoruz ve bu arzuyla mutlaka ileriye taşıyacağız diye düşünüyorum. Burada en önemli nokta, günlük olarak işin arkasında durmak ve her zaman bir gün öncesinden daha iyisini yapmak" diyerek sözlerine devam etti. "Taraftarımız çok önemli bir itici güç olacak" Bu sezon taraftarların tribüne gelecek olmasından dolayı heyecanlı olduklarını ifade eden Farioli, "Geçen sene maalesef bütün takımlar taraftarlarından mahrum kaldı. Futbol taraftarla birleştiğinde önemli ve değerli hale geliyor. Taraftarın önünde bu takımın hocalığını yapacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım ve bir an önce o anın gelmesini istiyorum. Diğer taraftan da bizim oyunumuzda taraftarlarımız çok önemli bir itici güç olacaktır. Kilit anlarda mutlaka motivasyon kaynağı olacaktır ve bizi düştüğümüz anlarda da yukarıya çıkaracaktır. Bizim oyunumuzdaki en önemli şey, kendi işimizi yapmaya çalışmak. Bunu da taraftarla birleştirdiğiniz zaman eminim ki daha heyecanlı olacaktır. Bunun dışında taraftarları çok seviyorum ve onların gösterdiği sevgiden de çok memnunum. Bu enerjiyi de takıma yaydığımız zaman birkaç vites daha yukarı çıkabileceğimizi düşünüyorum. Genel anlamda taraftarları çok özledik. Bizi koşulsuz desteklemelerini ve bu yolculukta yalnız olmadığımızı hissettirmelerini istiyoruz. Genel anlamda taraftarla ilgili yorumumuz hep olumlu durumda" diye konuştu.