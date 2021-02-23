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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
FLORİDA - Avni Yıldırım ve Saul Alvarez müsabaka öncesi Florida'da basın toplantısı düzenledi

FLORİDA - Avni Yıldırım ve Saul Alvarez müsabaka öncesi Florida'da basın toplantısı düzenledi

- Profesyonel boksör Avni Yıldırım'ın açıklamalarıFLORİDA (AA) - Profesyonel boksör Avni Yıldırım ve Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez, 28 Şubat'ta ABD'de karşılaşacakları müsabaka öncesinde, Florida eyaletine bağlı Miami kentinde basın toplantısı düzenledi.

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