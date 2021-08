Fırat Gül: “Keçiörengücü felsefe sahibi”

-Fırat Gül röportaj

Adanaspor'da Keçiörengücü hazırlıkları sürüyor- Adanaspor Teknik Direktörü Fırat Gül:- "Kim daha gayretli ve planlı oynarsa onun istediği olacak" ADANA



- TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Direktörü Fırat Gül, Keçiörengücü takımının felsefe sahibi bir ekip olduğunu belirterek, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.



Turuncu-beyazlılar, 8 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde teknik direktör Fırat Gül yönetiminde sürdürüyor. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. “2 zorlu maç ile lige başladık” Antrenman öncesi konuşan Adanaspor’un Teknik Direktörü Fırat Gül, ligdeki ilk 2 maçta istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti.

Girdikleri pozisyonları sonuçlandıramadıklarını aktaran Gül, “2 zorlu maç ile lige başladık. Maçlarla ilgili şunu söyleyebilirim iki maçı da kazanmaya en yakın olan takım bizdik. Girdiğimiz gol pozisyonlarını doğru değerlendirebilsek belki şu anda farklı şeyler konuşuyorduk” diye konuştu.

“Keçiörengücü kolay bir rakip değil” Deplasmanda karşılaşacakları Keçiörengücü maçı hakkında da konuşan Gül, rakibi iyi analiz ettiklerini söyledi.



Keçiörengücü takımının felsefe sahibi olduğunu vurgulayan Gül, “Oyunun hem hücum tarafında hem savunma tarafında planlı bir takım. Kolay bir rakip değil, sonuç itibarıyla onlarda 2 haftadır galip gelemediler, onlarda galip gelmek isteyecektir, bizim de hedefimiz aynı. Sonuç itibarıyla kim daha çok mücadele ederse, kim daha gayretli ve planlı oynarsa onun istediği olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. “İlerisi için herkes umutlu” Adanaspor’un forvet oyuncularından Samed Ali Kaya ise her maça kazanmak için çıktıklarını söyleyerek, şunları kaydetti: “Her maça takım olarak kazanmak için çıkıyoruz. Ben de kendim bireysel olarak her maçta atabileceğim kadar gol atıp katkı sağlamak istiyorum. Belirli bir gol hedefim yok. Her maça gol atmak için çıkıyorum. Takımımız yeni ilk maçlarda skor alamasak da ilerisi için herkes umutlu, inşallah ilerleyen süreçte daha iyi olacağımızı düşünüyoruz.”