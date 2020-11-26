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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
FİLİBE - Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

FİLİBE - Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

- VakıfBank Kadın Voleybol Takımının maç öncesi antrenmanından görüntüler - Maç sonrası görüntüleriVoleybol: CEV Şampiyonlar Ligi - ASPTT Mulhouse VB: 0 - Vakıfbank: 3İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB'yi 3 - 0 yendi.Sarı - siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan 'ın Filibe kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki ikinci maçında ASPTT Mulhouse VB ile karşılaştı.Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan maçı VakıfBank, 25 - 18, 25 - 16 ve 25 - 18'lik setlerle 3 - 0 kazandı.VakıfBank, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21.30'da Bulgaristan 'ın VC Maritza takımıyla karşı karşıya gelecek.

Koronavirüs 

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