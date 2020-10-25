Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı

Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı

Fenerbahçeli taraftarlardan görüntüler

Tezahür Futbol Takımı Tezahürat Rektör Bayram Havası 

-Fenerbahçe futbol takımının tezahüratı
-detaylar

- İSTANBUL

- Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyeti taraftarı ile kutladı. Maçın bitiminde stadın balkonuna çıkan sarı-lacivertli futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrası stadın etrafında ise adeta bayram havası yaşandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte stadın etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftara, takım ve teknik ekip sürpriz yaptı ve stadın balkonuna çıktı. Ozan Tufan, Caner Erkin ve Gökhan Gönül önderliğinde Fenerbahçeli futbolcular, taraftarı ile galibiyeti kutladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a da özel sevgi gösterilerinde bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement