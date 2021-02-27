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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe, Trabzon'a geniş güvenlik önlemleri altında geldi

Fenerbahçe, Trabzon'a geniş güvenlik önlemleri altında geldi

Fenerbahçe kafilesinin gelişinden görüntüler

- TRABZON


- Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kente geldi. Sarı-lacivertliler için havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Trabzonspor, maçı hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe, özel uçakla ile saat 18.30 sıralarında Trabzon’a geldi. Sarı-lacivertliler için havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındığı göze çarptı. 21 futbolcunun yer aldığı Fenerbahçe kafilesi, kendilerini bekleyen araçlara binerek konaklayacağı otele geçti.
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