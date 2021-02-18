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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fenerbahçe; Gustavo, Novak ve İrfan'dan yoksun çalıştı

Fenerbahçe; Gustavo, Novak ve İrfan'dan yoksun çalıştı

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

Rektör 

-Erol Bulut detay
-Mesut Özil detay
-Genel ve detay görüntüler

- Fenerbahçe, Gustavo, Novak ve İrfan'dan yoksun çalıştı İSTANBUL

- Süper Lig’de Göztepe ile 21 Şubat Pazartesi günü evinde oynayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını saat 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Futbolcular daha sonra 3’er grup halinde top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümü iste taktik çalışmalarıyla geçti. Sarı-lacivertlilerde Gustavo, Novak ve İrfan Can Kahveci bireysel çalışmalarını sürdürürken, diğer futbolcular saha çalışmalarında yer aldı.
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