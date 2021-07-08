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Fenerbahçe'de milliler kampa katıldı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fenerbahçe'de milliler kampa katıldı

Fenerbahçe'de milliler kampa katıldı

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

- - Sarı-lacivertlilerde hazırlıklar sürüyor DÜZCE

Milli Takım Yıldızlı Rektör Basın Mensupları Futbol 


- Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Milli futbolcular İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan ve Altay Bayındır kampa katıldı.
Sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde günün ilk idmanını salonda gerçekleştirirken, ikinci idman için sahaya çıktı. Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana milli takımlardan dönen İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Ozan Tufan da katıldı.
Sarı-lacivertlilerde hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar takımdan ayrı bireysel çalıştı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı. Fenerbahçe'de milli takımlardan dönen futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi. Ay-yıldızlı takım ile Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Ozan Tufan, Altay Bayındır ve İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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