Erzurum’da Futgolf sahası yapıldı

-Futgolf oynayan gençler-Spor hakkında bilgi verilmesi-Sahadan ve oyundan detay (Drone)- - Hem futbol hem de golf oynamanın keyfini çıkarıyorlar ERZURUM- Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesi Olimpiyat Millet Bahçesi'nde yeni bir spor dalı Futgolf sahası oluşturuldu. Futgolf için en kolay tanım, futbol ile golfün birleşiminden oluşan spor dalı. Futgolf adından da anlaşılacağı üzere, biraz futbol biraz golf oyunu demek. Oyun alanı golf sahası ama golf topu yerine futbol topunu ve golf sopası yerine bacak kullanılıyor. Dünya genelinde daha çok golf sahalarında, Futgolf deliklerinin açılması ve bu spora özel parkurların oluşmasıyla oynanan spor dalı. Diğer ülkelerde yalnızca Futgolf sahaları var ama bunlar Amerika ve İngiltere gibi golf sahalarının çok yaygın olduğu yerler için mümkün. Türkiye’de maalesef mümkün değil. Sadece golf sahalarında Futgolf oynayabilecek parkurlar açılabiliyor. Golfteki gibi 18 delikli bir parkur oluşturuluyor. Futgolf Türkiye'de popüler bir spor olan futbol ve golfün birleşiminden oluşan bir spor. Oyun, 5 ölçüsünde bir futbol topu ile çapı 53 santimetre ve mesafe araları kısaltılmış deliklerin bulunduğu golf sahasında oynanıyor. Oyunun kuralları, temelde golf kuralları ile aynı. 18 delikli Futgolf sahasında her deliğin kendine özgü uzunluğu ve vuruş sayısı yani (par) vardır. Golf sporundan farklılaştığı bir başka nokta ise delik mesafelerinin golfe göre kısaltılmış olmasıdır. Golf sporunun aksine her hava koşulunda oyuna devam zorunludur. Mazisi çokta gerilere gitmeyen, batı da var olan bu spor Doğu Anadolu ve Erzurum’da yeni kurulan bir spor dalı oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Organizasyon sorumlusu Adem Budak yaptığı açıklamada; “Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Olimpiyat Millet Bahçesi'nde oluşturulan Futgolf tanıtımı yapıyoruz. Bu spor dalın futbol ile golfün birleşiminden oluşan bir oyun. 4’er kişiyle oynanıyor. 11 delikten oluşuyor. Normal standardı ise 18 delikten oluşmasıdır. Kısaca tanımlarsak her sporcu bir kez topa vuruş yapıyor. Hedef belli mesafelerde bulunan deliklere topu girdirmek veya avantaj olsun diye deliğe en yakın yere topu göndermek. Hakemin elinde her atışı belirleyen cetvel bulunuyor ve yapılan atışlar kaydediliyor. Tüm sporcular bu atışları yapıyorlar. Golfte olduğu gibi temel mantık olarak deliklere en kısa sürede topu girdiren oyunu kazanıyor. 45 dakika süren bir oyunda yaklaşık olarak her sporcu 3 bin adım atmış oluyor, aynı zamanda da çok eğlenceli ve zevkli bir spor dalıdır” dedi.