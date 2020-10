Ertuğrul Sağlam: 'Gol pozisyonlarına girdik, son vuruşları yapamadık'

- Eskişehirspor-Yılport Samsunspor müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Covid-19’dan etkilenen bir takımız. Gol pozisyonlarına girdik, son vuruşları yapamadık. Aldığımız 3 puana seviniyorum galibiyetle moralimiz yükseldi" dedi.

Yılport Samsunspor, TFF 1. Lig’in 6. haftasında Eskişehirspor’a konuk oldu. Eskişehir temsilcisini tek golle geçen Samsunspor, puanını 11’e yükseltti. Karşılaşmanın bitiminde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Covid-19’dan etkilenen bir takım olduklarını söyledi.



Galibiyetle İstanbulspor yenilgisinin olumsuz etkilerini üzerlerinden attıklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra hedefimiz vardı. 3 gün sonra bu maç karşımıza çıktı ve bu şansı değerlendirdik. İstanbul maçının etkilerini üzerimizden attık. Keçiören maçında moralli olacağız. Covid-19’dan etkilenen bir takımız. Yaklaşık 15 oyuncumuz hastalık geçirdi. Dolayısıyla bugünde eksik maça çıktık. Rotasyonla bazı oyuncularımızı dinlendirdik. Oyun içinde uyum sorumlarının olacağını düşünüyorduk ve yaşadık. Bugünkü maçın sonucunda maçı kazandık ama üzgünüm. Maçın son saniyesine kadar oyunu koparamamış olmak üzücüydü. Hem biz sıkıntı yaşadık hem de taraftarlarımız yaşadı. Gol pozisyonlarına girdik, son vuruşları yapamadık. Pozisyona girmek önemli ama değerlendirememek farklı bir sıkıntı" diye konuştu.

"Gol yollarında sıkıntı yaşadık" Gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Ertuğrul Sağlam, "Uzun zamandır oynamayan arkadaşlarımıza şans verdik. Biz hedefi olan bir takımız. Kadromuzda bulunan her oyuncumuz her an oynamaya hazır olmalı. Bir puanın şampiyonluğu etkilediği sezonlar oluyor. Ben mücadele açısından memnunum iki takım da iyi oynadı. Kalite açısından gol yollarında çok büyük sıkıntı yaşadık, zaafiyet gösterdik. Aldığımız 3 puana seviniyorum. Galibiyetle moralimiz yükseldi. Şimdi Keçiören maçına daha iyi hazırlanacağız. Bu sıkıntılarda geçecek. Daha iyi bir takım olacağız. Eskişehirspor’u tebrik ediyorum puanı çok istediler. Daha evvel burada çalıştım. Dileğim bir an önce sıkıntılardan kurtulmaları, onlara da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.





loading...