Ersun Yanal: “Rakibimizin girdiği bir pozisyon bizi bugün puansız bıraktı”



- MKE Ankaragücü’ne deplasmanda 1-0 mağlup olan FT Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, “Bugün çok cömert davrandık ve rakibimizin girdiği bir pozisyon bizi bugün puansız bıraktı” dedi.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu dile getirdi ve bu oyunu oynamak için uzun bir yoldan geçtiklerini hatırlattı. Yanal, “Bugün oyunun başından sonuna kadar pozisyon üreten ve pozisyon bulan takım olmak ve oynamak istediğimiz oyunu da sonuna kadar disiplinli bir şekilde oynamak isteyen bir takımdık. Ben bugün oyuncularımızın ürettiği pozisyonlar, oyun formatında rakibe karşı üstünlüğünden dolayı çok memnundum. Futbol skor demek. Biz iki maçtan skorla oynadık ve kaybettik. Onun dışında oynadığımız maçlarda skor bulduğumuzda hep puan kazandık. Bugün de buna çok yaklaştık belki de en çok pozisyon ürettiğimiz maçlardan biriydi. Bunda çok cömert davrandık ve rakibimizin girdiği bir pozisyon bizi bugün puansız bıraktı. Uzun bir dönemden geliyoruz. Bu oyunu oynamak için sarf ettiğimiz enerjimiz çok yüksek ben bunun devam edeceğini düşünüyorum. İstediğimiz sonuçları elde edecek takım olma yolunda olduğumuzu düşünüyorum. Bizim için bugün bir puan kaybı var ama oyun kalitesi anlamında da gelişme var” diye konuştu.





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