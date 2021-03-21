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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Erol Bulut: 'Kazanmak için buraya gelmiştik, o yüzden mutlu değiliz'

Erol Bulut: 'Kazanmak için buraya gelmiştik, o yüzden mutlu değiliz'

Erol Bulut'un açıklamaları

- Erol Bulut: "Kazanmak için buraya gelmiştik, o yüzden mutlu değiliz" İSTANBUL

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- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamada, "Kazanmak için elimizden geleni yaptık ve sonuçta beraberlik aldık. Kazanmak için buraya gelmiştik, o yüzden mutlu değiliz" diye konuştu.
Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçının güzel geçtiğini ifade ederek, "İlk yarı biraz Beşiktaş, ikinci yarı bizim üstünlüğümüz olan bir yarı izledik. İki tarafta da yeterince gol pozisyonları oldu. Değerlendirmede eksik kaldık. Değerlendirdiğimiz bir pozisyon var. İkinci yarının başında duran toptan yediğimiz bir gol, yemememiz gereken bir goldü. Golü attıktan sonra ve atmadan önce yakaladığımız pozisyonlar, baskılı oynayan bir Fenerbahçe vardı ikinci yarıda. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ve sonuçta beraberlik aldık. Kazanmak için buraya gelmiştik, o yüzden mutlu değiliz. Sonuçta ligde 10 haftalık bir süreç var. Sonuna kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
"Son vuruşlarda eksiğiz" Takımda forvetlerin gol atamama sıkıntısı üzerine sorulan soruya cevap veren Bulut, "Takımımıza baktığımızda 20 futbolcumuz gol attı ve bu güzel bir şey. Ama tabi ki hücumdaki futbolcularımızdan daha fazlasını bekleyebiliriz. Sezon başında aldığımızda doğru kişiler olduğunu düşündük. Evet biraz az olsa da futbolcularımız yine de o gol pozisyonlarına giriyor. Değerlendirmede sorun yaşıyoruz. Önümüzdeki maçlarda inşallah daha iyiye gider. Son vuruşlarda eksiğiz. Nedeni daha çok çalışmamız lazım. Son vuruşlarda futbolcularımız konsantre olamıyor. Bunu en üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. 10 maç kaldı, harekete geçmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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