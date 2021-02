Erkan Eyibil: “Ali Akman, Almanya'da başarılı olacaktır”

- Ümit Milli Takım’ın Riva’daki kampında yer alan Erkan Eyibil, kampı değerlendirdi. Alt yaş gruplarında Almanya Milli Takımı formasını giymesine karşın daha sonra Türkiye’yi tercih eden Erkan, “Türkiye benim yuvam” dedi.

Erkan, sezon sonunda Almanya’ya gidecek olan Ali Akman’ın da başarılı olacağına inandığını söyledi.



Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde hazırlık kampı yapan Ümit Milli Takım’da takımın gurbetçi yıldızlarından Erkan Eyibil, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bonservisi Mainz’da olan ve bu sezon Hollanda temsilcisi Go Ahead Eagles forması giyen Erkan, yeni bir jenerasyon olduklarını ifade ederek sözlerine başladı.

Bu kampın herkesin birbirini tanıması açısından önemli olduğunu söyleyen genç oyuncu, “Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Gelecek ay bir kamp daha var. Grubumuzda en Danimarka ve Belçika var. Geçmemiz gereken bir grup. Belçika önemli rakip. Ama takımlara baktığımızda denk bir grup olduğunu söyleyebilirim. Şansımız var. Belçika çok iyi top oynuyor. Onlara karşı dikkatli olmalıyız. Her maç dikkatli olmalıyız. Bence Belçika, Danimarka’dan da iyi. Gruptaki en iyi takım Belçika” açıklamalarını yaptı. “Ali Akman çok iyi bir oyuncu” Sezon sonunda Almanya ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyecek olan Ali Akman’la ilgili de konuşan Erkan Eyibil, “Almanya sert ülke, zor olacak. Ali Akman’ı burada gördüm. Kendisi iyi oyuncu. İnşallah onun için en iyisi ve hayırlısı olur” dedi.

Daha önce genç yaş gruplarında Almanya Milli Takımı forması giymesine karşın Türkiye’yi tercih eden Erkan, “Benim annem ve babam Türkiye’de doğdu. Evde hep Türkçe konuştuk. Her zaman Türkiye’yi istiyordum. Türkiye’yi seçtim, çünkü Türkiye benim ülkem. İnşallah hayırlısıyla A Milli Takıma da çıkarım” diyerek sözlerini tamamladı.



loading...