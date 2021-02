Engelli okçu, geleceğin okçularını yetiştiriyor

-Çocuklar ok atarken detay

-Mehmet Üşenmez çocuklara ok atmayı öğretirken detay

-Yaylar detay

-Ok atılırken detaylar

-Mehmet Üşenmez röp

-Mehmet Üşenmez çocuklara ok atmayı öğretirken detay

-Ok atılırken detaylar

-Yaylar be hedef tahtaları detay

-Genel detaylar



- - Türkiye’nin ilk engelli sporcularından birisi olan Mehmet Üşenmez, artık eğitimci olarak çocukları yetiştiriyor HATAY



- Hatay’da ilkokul yıllarında bacağını kaybetmesinin ardından başladığı okçulukta sayısız kupa ve madalya kazanan Mehmet Üşenmez, şimdi yeni okçular yetiştiriyor. Türkiye’nin ilk engelli sporcularından birisi olan Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Üşenmez, okçuluğa başladığı dönemlerde ekipmanlarını kendi el işçiliğiyle yaptığını söyledi.



İlkokul yıllarında yılan sokan bacağını kaybedince protez takılan Mehmet Üşenmez, yapabileceği uygun spor olarak okçuluğu seçince bu alanda kendini geliştirdi. Katıldığı birçok yarışmalarda sayısız madalya ve kupa aldığını ifade eden Üşenmez, büyük bir aşkla yaptığı okçulukta artık eğitimci olarak çocukları yetiştirdiğini söyledi.



Hatay’ın Antakya ilçesinde Hatay Okçuluk Eğitim Merkezi’nde geleceğin okçularını eğiten Mehmet Üşenmez, bazı kulüplerin engeliler için spor yaptırmayı düşündükleri sırada kendisinin de seçildiğini aktararak, “Yeşilyurt Spor Kulübü’nde Lions kulüplü bayanlar vardı. Onların; 'engelliler nasıl, ne gibi spor yaptırabiliriz' diye bir düşüncesi vardı. İstanbul’da Sakatlar Derneği vardı, oraya geldiler. Orada 12-13 tane sporcu seçtiler, aralarında ben de vardım. Daha sonrasında bize okçuluk sporu yaptıracaklarını söylediler. Yeşilyurt Spor Kulubü’nde eğitimlere başladım” açıklamasında bulundu. İlk yarışmalarında rakiplerinden daha iyi puan aldığını belirten Üşenmez, “Oradaki bütün gençlerden ve engelli olmayan yarışmacılardan daha fazla puan yapıp, rekor kırmıştım. Ertesi gün gazeteci arkadaşımız Gürcan Bilgiç elinde gazeteleriyle yanıma geldi, yanında o zamanın İl Temsilcisi Aydın Yolaç vardı. ‘Mehmet meşhur olmuşsun, gazetelerde çıkmışsın’ dedi.

Ben de çok mutlu oldum ve bu haberin üzerine Almanya’dan bir Türk işçi bana 6 tane ok gönderdi” dedi.

Başarı elde ettikçe okçuluğa hevesinin arttığını ve ekipmanlarını kendi el işçiliğiyle yaptığını söyleyen Üşenmez, “Sadaklar, bileklik, kolluk, parmaklık gibi ekipmanlarımız vardı. İmkanlar vermediği için bunların çoğunu ben kendim yapıp, yarışmalara katılıyordum” diye konuştu.

Emekli olduktan sonra okçuluğa eğitim vererek devam ettiğini ve birçok öğrenci yetiştirdiğini dile getiren Mehmet Üşenmez, “Şu an il temsilciliği, kulüp başkanlığı ve antrenörlük yapıyorum. 1983 yılından beri bu camianın içerisindeyim. Çok sayıda öğrenci yetiştirdim, milli ve olimpiyatlarda derece alan, dünya dördüncüsü, Avrupa birincisi olan öğrencilerim var. Ben bu sporu çok seviyorum, çocuklarımı çok sevip eğitim veriyorum. Burada ilk defa bir okulda 4 yıldır eğitim vermekteyim. Okçuluğu iyice yaydık diyebilirim, şu anda burada devam ediyoruz. Biraz daha minik sporcular yetiştirmeye başladım. Üniversitede yetiştirdiğim öğrencilerimi hemen yolluyorum, emeklerim de biraz boşa gidiyor. Bu yüzden biraz daha miniklere yöneldim” şeklinde konuştu.





