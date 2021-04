Emre Kocadağ: 'Biz iyi oynadıktan sonra hakemi de yeneriz, planları da bozarız'

- Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, hakem Halil Umut Meler’in üst üste ikinci hafta Beşiktaş maçına atanmasıyla ilgili olarak, “Bundan sonra hakemi üçüncü kez atasa da olur dördüncü kez atasa da olur. Biz iyi oynadıktan sonra hakemi de yeneriz, planları da bozarız. Hepsini alaşağı ederiz” dedi.

Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’ya 1-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocadağ, Kasımpaşa mağlubiyeti ile kaybettikleri bir şey olmadığının altını çizerek, “Milli takım dönüşü sakat oyuncularımız ve kart cezalısı oyuncularımız vardı. Bunların hepsi bir araya gelince iyi oynayamadığınız zaman bu mağlubiyetler oluyor. Bu lig gerçekten zor bir lig. Her takımın her takımı yenebildiği bir lig. Biz lideriz kaybetmiş bir şeyimiz yok. İnşallah kosantrasyonumuzu çarşamba günkü Alanyaspor maçına vereceğiz ve daha sonra Erzurum deplasmanı var. Konsantre olup maçlarımızı kazanarak liderlik koltuğunda oturmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

"Bu hakemle alakalı gereksiz bir stres oluşturuldu” Hakem Halil Umut Meler’in üst üste iki hafta Beşiktaş maçına atanmasıyla ilgili de konuşan Emre Kocadağ, “O konuda hafta içi bir açıklama yaptık. Bugün de maç oynandı. Hakem tartışıldı ve bugün bir hata var mı var. Bir hata iki hata bin hata fark etmiyor. Bir hata bizim şampiyonluk yolumuzda önümüze taş koyacak bir hata olabiliyor. Puanımızı ve puanlarımız alabilecek bir hata olabiliyor. Bu bir riskti. MHK buna böyle karar kıldı. Sonucunu da böyle gördük. Bunu bu hafta konuşacağız. Genç bir hakem. Bu hakemle alakalı gereksiz bir stres oluşturuldu. İkinci sarı kartı gözünün önünde vermesi lazımdı. Verse rakibi 10 kişi bıraksa bizim burada puan ya da puanlar almamız olabilirdi” ifadelerini kullandı. “Beşiktaş oyunlarla cezalarla durdurulacak bir kulüp değil” Merkez Hakem Kurulu’nun Beşiktaş’a bir ceza vermeye kalktığını dile getiren Kocadağ, “VAR sarı karta galiba karışmıyor. Öyle biliyorum. Karışmadığı için direkt kırmızı kart olarak nitelendirse çağırsa belki orada Burada hakem zaten gözünün önünde. Hakemi tartışmanın bir anlamı yok. MHK bu riski aldı. Bir şekilde kendi kendine Beşiktaş’a bir ceza vermeye kalktı. Ama Beşiktaş bu cezalarla bu planlarla oyunlarla durdurabilecek bir kulüp değil” değerlendirmesini yaptı. “3. hafta da atasınlar, hodri meydan” Hakem Halil Umut Meler bir daha Beşiktaş maçına atanıp atanmaması ile ilgili yöneltilen soruya Emre Kocadağ şu yanıtı verdi: "Atayabilirler. Atasınlar. Haftaya da atasınlar. Madem 2 hafta üst üste atadı. 3. hafta da atasınlar. Varsa öyle bir niyetleri atamak istiyorlarsa hodri meydan.” "Hakemi de yeneriz, planları da bozarız” Hakem Halil Umut Meler’in bir sonraki hafta siyah-beyazlıların karşılaşmasına atanması durumunda bir tepki oluşabilir mi şeklinde sorulan soruyu şu şekilde cevapladı: “Tabii ki tepkimiz olur. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum ama iki kere de atanmıyordu atadılar. 3. kez de atadılar. Beşiktaş’a karşı bir savaş açmak istiyorlarsa bunu yapacaklar. Ama bizim için önemli olan bu engelleri aşarak şampiyonluğa gitmemiz. Federasyonun içinde Türk futbolunun içinde namuslu şerefli insanların olduğuna inanıyorum. Beşiktaş’ın önünü kesmek için plan yapacaklarına inanmak istemiyorum. Bu işin organize şekilde yapılmak istenmesine inanmak istemiyorum. Beşiktaş iyi futbol oynayarak buraya geldi. Bugün bir kaza oldu. Bu işi hakemler ve eksikler üzerinden bahane üreterek götürmek mümkün değil. Biz her maçı kazanarak şampiyonluğa odaklanacağız. Bundan sonra hakemi üçüncü kez atasa da olur dördüncü kez atasa da olur. Biz iyi oynadıktan sonra hakemi de yeneriz, planları da bozarız. Hepsini alaşağı ederiz.” Sakatların durumu Asbaşkan Kocadağ, Aboubakar, Dorukhan ve Cenk’in sağlık durumlarıyla ilgili ise, “Dorukhan ve Cenk negatif çıkarsa ve kendilerini iyi hissederse oynayabiliyorlar. Aboubakar ile alakalı 2 maçlık periyotta da aramızda olmayacak gibi duruyor. Alanyaspor maçında olmayacağını biliyorum ama Erzurumspor maçına ne olur bilmiyorum” yanıtını verdi.



