Emre Belözoğlu: “Teknik direktörlük benim deneyimlerim ve tecrübelerimle gelişecek bir pozisyon”

- Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinin deneyimleri ve tecrübeleriyle gelişecek bir pozisyon olduğunu söylerken, Beşiktaş’ın bir maç eksik olmasıyla ilgili, “Oynanmamış maçın puan hesaplamasının yapılamayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Denizlispor’u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk maçında kazanmanın çok güzel olduğunu ifade ederek, “Her zaman kolay olmuyor. Bence genelde de zor oluyor. Kazanmanın keyfi gibisi de yok. Mutluyuz. Oyunu içeride değerlendirdiğimizde iki farklı yarıdan bahsedebiliriz. İlk yarıda arkadaşlar maçtan önce çok motiveydiler. 5-6 günlük periyotu çok iyi çalıştık. İstekli ve arzuluydu takım. Tam istediğimiz seviyede oyunu topla ve topsuz istediğimiz şekle getiremedik. 1 gol bulsaydık başka şeyler olabilirdi. İkinci yarıdaki golden sonra takım biraz daha istediğimiz oyunu oynamaya çalıştı. Mutluyum. Bütün takımdaki oyuncularıma teşekkür ediyorum. İlk maçımda galibiyeti armağan ettiler ve ciddi mücadele ortaya koydular” dedi.

“Teknik direktörlük benim deneyimlerim ve tecrübelerimle gelişecek bir pozisyon” Teknik adam olarak ilk kez sahada olmanın heyecanlı olduğunu belirten Belözoğlu, “Futbolculuk arasında ciddi farklılıklar var. Saha içerisi çok pratik ettiğim, çocukluktan beri olduğum yer. Şuan bu noktada tecrübe isteyen yer. Fenerbahçe camiasının ağırlığını hissettiğinizde bu daha da durum ağırlaştırıyor. Fenerbahçe için her türlü görevin altına gireceğimizi söyleyebilirim. Teknik direktörlük benim deneyimlerimle ve tecrübelerimle gelişecek bir pozisyon. İstediğim, inandığım güçlü bir pozisyon var. Bu 9 hafta boyunca da bunu toparlayacak kalitemiz var. Oyunsal anlamda daha gelişmiş, güçlü oynayan Fenerbahçe’yi sezon sonuna kadar taşırız ve camiamızın kupa hasretine son veririz” diye konuştu.

“Samatta için mutluyum” Samatta için mutlu olduğunu dile getiren Emre Belözoğlu, “Çok büyük beklenti ile geldi kulübümüze. Çok düzgün karakterli, tamamen hayatını futbola adamış birisi. İstediği gol ortamını yakaladığında Samatta’nın gol sayısını yükselteceğini düşünüyorum. Oyun planının gelişmişiyle mevcut golcülerin gol sayısı artacaktır. Kolay değil, Fenerbahçe sahasında 65 gündür kazanmıyordu. Maçlar iç saha diyoruz ama buradaki en büyük güç taraftar. 65 gündür galip gelmeyen takım bugün 1-0 kazandı. Doğru bulduğumuz, eleştirdiğimiz noktalar vardı. Çok önemli bir galibiyet haline geldi rakiplerin kaybetmesiyle beraber. 9 haftalık zorlu maçların beklediği bir maraton. Sonunun güzel olacağına inanıyorum. Bugün zor başladı ama sonunun güzel olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Oynanmamış maçın puan hesaplamasının yapılamayacağına inanıyorum” Beşiktaş ile arada 5 puan farkın olmadığını söyleyen Belözoğlu, “Şu an mevcutta 2 puan var. Oynanmamış maçın puan hesaplamasının yapılmayacağına inanıyorum. Herkes puan kaybedebilir ama biz yeterince puan kaybettiğimiz için buna tahammülümüz yok. Her maçı kazanmak istiyoruz. Yolumuz kolay değil. Zorlu bir dönem bizi bekleyecek. Bunu üstesinden gelecek oyuncu kalitemiz ve bilgimiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu sahaya yansıtacağız” ifadelerini kullandı. “Bir olmamız gerektiğini bilen oyuncular var” Her mevkide oynatamadığı ve üzgün olduğu arkadaşları olduğunu anlatan Emre, “Her oyuncum değerli ve kıymetli. Maç maç ilerleyeceğiz. Bugün çok iyi oynamış bir oyuncuyu haftaya değerlendirmememizde olabilir. Enerjimiz çok yüksekti. Hepsi kulübeye geldi gol sevincinde. Bir olmamız gerektiğini bilen oyuncular var. Hepsi kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bilincinde. Oyunsal anlamda eleştiriler olacaktır. Ama söylemek istediğim her maçın ayrı senaryosu var. Bugün set oyununu daha doğru oynamak istedik. Osayi çok değerli bir oyuncu, çok ciddi yatırım yaptığımız oyuncu. Ondan çok beklentimiz var. Bu maçta biraz daha set oyununu düşündüğüm için sağ önde Sinan ile başlama kararı verdik. Sinan da herkes de elinden geleni yaptı. Osayi de girdikten sonra belli oldu. Oyuna girerken kasığında ağrı olduğunu da söyledi.



Önemli olan bizim oynadığımız oyunu ezberletirsek bu güçlü oyunu karşılığını alacağız” dedi.





