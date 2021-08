Edirneli minik pehlivana 9/8’lik karşılama

-Davul zurna eşliğinde eğlenen mahalleliden görüntüler

-Edirneli pehlivan Aydın Can Gümüşdağ, konuşması

-Aydın Gümüşdağ, konuşması

-Kulüp Başkanı Şamil Doğu Delen, açıklaması

-Mahallenin coşkulu karşılaması ve davul zurna eşliğinde oynamalarından görüntü

-Genel detaylar



- EDİRNE



- Cihan Şampiyonu Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri’nden büyük başarıyla dönen Edirneli pehlivan Aydın Can Gümüşdağ, ailesi ve yakınları tarafından mahallede 9/8’lik ezgilerle karşılandı. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boyunda ikinci olarak bir üst boya yükselmeye hak kazanan Edirneli pehlivan Aydın Can Gümüşdağ’a, mahallesinde davullu zurnalı karşılama yapıldı. 6-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenen güreşlere Edirne Şahi Spor Kulübü adına katılan 12 yaşındaki Gümüşdağ, Edirne'den kürsüye çıkan tek pehlivan olmanın gururunu yaşadı. Edirne’nin girişinden mahallesine konvoyla gelen Gümüşdağ, otomobilden mahalleliyi selamladı. Büyük bir coşku ile karşılanan Gümüşdağ, Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi. Minik pehlivanı tebrik eden mahalle sakinleri, davul zurna eşliğinde 9/8’lik ezgilerle oyun oynadı. “Edirne'ye madalya getirdi, hepimiz gururlandık” Kurtdereli Güreşleri'nin Türkiye'deki büyük güreş organizasyonlarından birisi olduğunu söyleyen Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, bu güreşlere katılmanın pehlivanlar için prestij olduğunu aktardı. Edirne'den de pehlivanların güreşlere katıldığını belirten Delen, Aydın Can Gümüşdağ’ın minik 1 boyunda finale yükseldiğini ve ikinci olduğunu ifade etti.

Aydın Can'ın abisi Bayram Gümüşdağ'ın da Kırkpınar'da teşvik -2 boyunda şampiyon olarak Tedaş Spor Kulübü'ne transfer olduğunu hatırlatan Delen, minik Aydın Can’ın da böyle büyük başarılara imza atmak için abisinin yolundan gittiğini dile getirdi. “Dereceler getirmeye devam edeceğiz” Bundan sonra da derecelerinin devam edeceğini aktaran Delen, altyapıdan pehlivanlarımız geliyor. Şampiyon sıkıntımız yok. Dereceleri getirmeye devam edeceğiz. Aydın Can Gümüşdağ da abisi de Kırkpınar'daki başarısı sonrası hırslandı. Hedefleri gelecek yıl Kırkpınar'da minik 2 boyunda birincilik elde etmektir” dedi.

“Küçük oğlumu da abisi gibi milli takımda görmek istiyorum” Oğullarının başarılarının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Baba Aydın Gümüşdağ ise, destek olan ve emeği geçenlere teşekkür etti. Büyük oğlu Bayram’ın, kendi boyunda Kırkpınar birincisi olduğunu söyleyen Baba Aydın Gümüşdağ, Şimdi milli takımda. Küçük oğlum da Balıkesir'de final yaptı. Ben de gençliğimde büyük orta boya kadar güreştim. Çok gururluyum. Allah sırtlarını yere getirmesin. Küçük oğlumu da abisi gibi milli takımda görmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.