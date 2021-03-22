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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Doğucan Haspolat, Berke Özer ve Melih İbrahimoğlu basınla buluştu

Doğucan Haspolat, Berke Özer ve Melih İbrahimoğlu basınla buluştu

Doğucan Haspolat, Berke Özer ve Melih İbrahimoğlu'nun açıklamaları

- - Berke Özer: “Avrupa’da kendimi iyi geliştirdim”- Doğucan Haspolat: “Kaliteli bir takım olduk”- Melih İbrahimoğlu: “Takımdaki herkes çok istekli İSTANBUL

Milli Takım Haziran Ayı Eleme Maçları Basın Mensupları Hazırlık Maçı 


- Hırvatistan ve Sırbistan hazırlık mücadeleleri öncesi İstanbul’da toplanan Ümit Milli Takım’da, . Ümit Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Zagreb'te Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan U21 Milli Takımları ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına İstanbul’da başladı.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesislerinde yapılan idman öncesi, Doğucan Haspolat, Berke Özer ve Melih İbrahimoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa’da forma giyen Doğucan Haspolat, “Dün toplandık. İki hazırlık maçımız var Hırvatistan ve Sırbistan. Haziran’da oynayacağımız Kazakistan resmi maçına hazırlanıyoruz. Şu ana kadar iki kampa katıldım. Takımda iyi oyuncular var. Kaliteli bir takımız. Takıma da güveniyorum. İnşallah Avrupa şampiyonasına gideriz. İnşallah milli takımda ve aynı zamanda da Kasımpaşa’da hep forma giyerim. Her şey umarım benim için iyi olur” dedi.
Berke Özer: “Avrupa’da kendime çok şey kattım” Belçika ekibi Westerlo’da mücadele eden Berke Özer ise iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini belirterek, “Şu an önümüzde iki test maçımız var önümüzdeki eleme maçları için. Kendimiz test edeceğimiz zorlu rakipler. Amacımız, Avrupa şampiyonası elemeleri. Bu kamp dönemini iyi geçirmek istiyoruz” dedi.
Avrupa’da iyi bir kariyer geçirdiğini ifade eden Özer, “Son iki sezon benim için iyi geçti. 50’ye yakın maça çıktım. Hem kalecilik hem de karakter olarak Avrupa’da kendimi iyi geliştirdim. Önümüzde kulübümüz vereceği bir karar var. Hedefim, elimden geldiği kadar oynamak. Oynamak ok önemli. Özellikle genç kaleciler için. Ülkede çok iyi kaleci jenerasyonu var. Bunun da en büyük sebebi oynamaları. Oynayan tüm genç kalecileri iyi performans sergiliyor. Doğan, Ersin, Altay, Uğurcan, İrfancan gibi. Eğer şans verilirse neler olduğunu görülüyor. Umarım Türkiye kaleci kültürünü Avrupa’da da devam ettirebiliriz. Bu jenerasyonda olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Melih İbrahimoğlu: “Takımda herkes çok istekli” Heracles Almelo’da forma giyen Melih İbrahimoğlu da, “Önümüzde iki maçımız var. Takım olarak Avrupa elemelerine iyi hazırlanmak istiyoruz. Hedefimiz iyi kamp dönemi geçirerek, elemelerde iyi performans sergilemek. Şimdi genç bir kadro olduk. Başaracağımıza inanıyorum. Herkes çok istekli. Bunu maçlarda ve kamplarda göstereceğiz” şeklinde konuştu.

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