Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Trabzonsporlu yöneticiden Diyarbakır'daki bordo-mavili takım taraftarı öğrencilere forma

DİYARBAKIR - Trabzonsporlu yöneticiden Diyarbakır'daki bordo-mavili takım taraftarı öğrencilere forma

- Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyü - Bağacık köyü okulunun bahçesinde çocuklara forma hediye etmesi - Öğrencilerin formaları giymesi - Muhtar Alattin Tunç ile röportaj - Okul müdürü Şafi Önk ile röportaj - Forma hediye edilen öğrencilerin duygularını anlatması - Öğrencilerin Trabzonspor için tezahürat etmesiTrabzonsporlu yöneticiden Diyarbakır 'daki bordo - mavili takım taraftarı öğrencilere forma - Bordo - mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, 1976 - 1977 sezonundaki şampiyonluklarından etkilenerek Trabzonspor taraftarı olanÇınar ilçesine bağlı Bağacık köyündeki öğrencilere forma gönderdi - Taraftarı oldukları takımın formalarına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, "En büyük Trabzonspor" tezahüratı yaptı - Köy muhtarı Alattin Tunç: - "Küçükten büyüğe köy halkı olarak Trabzonspor'u çok seviyoruz"DİYARBAKIR (AA) - Trabzonspor'un 1976 - 1977 sezonundaki şampiyonluğundan etkilenerek bordo - mavili takımın taraftarı olan Diyarbakır 'ın Çınar ilçesine bağlı 120 haneli Bağacık köyündeki öğrencilere, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan tarafından gönderilen formalar dağıtıldı.Yörede Trabzonspor'a olan hayranlıklarıyla bilinen Bağacık köyü sakinlerinin bu sevgisi, bordo - mavili takımın 1976 - 1977 futbol sezonunda şampiyon olmasıyla başladı.
Trabzonspor taraftarı olan köylüler, bu sevgiyi çocuklarına da aşılayarak, köydeki taraftar sayısını her geçen gün artırıyor.Zaman zaman maçları izlemek için Trabzon'a da giden köy sakinlerinin talebi üzerine bordo - mavi renklere boyanan Bağacık İlköğretim Okulunun öğrenciler de büyükleri gibi Trabzonspor taraftarı.Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, minik taraftarlara jest olarak takım formalarını hediye olarak gönderdi. Okulun bahçesinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 61 numaralı ve öğrencilerin soyadının bulunduğu formlar dağıtıldı.Taraftarı oldukları takımın formlarına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, "En büyük Trabzonspor" tezahüratları yaptı. - Muhtar Tunç: "Formalar için çok teşekkür ediyoruz"Muhtar Alattin Tunç, tüm köyün Trabzonspor taraftarı olduğunu, düzenlenen turnuvalara Trabzonspor formasıyla çıktıklarını ve küçüklülerinden bu yana aile büyüklerinden etkilenerek bordo - mavili renklere gönül verdiklerini söyledi.

Geçmişte elektrik ve televizyon olmadığı zaman, radyodan Trabzonspor maçlarını dinlediklerini anımsatan Tunç, halen takımın maçlarını takip ettiklerini belirtti.
Köylerinde Trabzonspor sevgisinin sürdüğünü dile getiren Tunç, "Küçükten büyüğe köy halkı olarak Trabzonspor'u çok seviyoruz. Takımda bilinen futbolcuların isimlerini çocuklarına veren aileler var. Formalar için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı. - Önk: "Yıllardır bu sevgiyi taşıyorlar"Okul müdürü Şafi Önk, köyde uzun yıllardır Trabzonspor sevdasının olduğunu aktardı.Köy halkının isteği üzerine okulun rengini de bordo - mavi renklere boyadıklarını anlatan Önk, "Kulüp de bize forma gönderdi. Bütün öğrencilerimize gönderilen formaları dağıttık. 176 öğrenciye verdik. Her evde Trabzonspor'un forması, bayrağı ve topu var. Bazı aileler çocuklarına Trabzonsporlu futbolcuların isimlerini vermiş. Köy halkı Trabzon'a gidiyor. Yıllardır bu sevgiyi taşıyorlar." açıklamasında bulundu.6. sınıf öğrencisi Hayrunisa Tunç ve Çiya Tunç ise formalar için teşekkür ederek, Trabzonspor'u ailece çok sevdiklerini dile getirdi.

Televizyon Şampiyon Tezahürat İyi Çocuklar Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı