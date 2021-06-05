DİYARBAKIR - Kasapoğlu: 'Biz üreteceğiz, taş üstüne taş koyacağız'
DİYARBAKIR - Kasapoğlu: "Biz üreteceğiz, taş üstüne taş koyacağız" - 2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıDİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı'na katıldı. (1)
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