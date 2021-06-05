DİYARBAKIR - Inter Akademi Türkiye ile Diyarbakırlı çocukları futbolda hayallerine ulaşacak
- Inter Akademi Türkiye - Diyarbakır Seyrantepe TOKİ mevkisindeki halı saha - Halı sahada antrenman yapan çocuklar - Inter Akademi Türkiye Koordinatörü Hüseyin Kılavuz ile röportaj - Diyarbakır Koordinatörü Ahmet Süer ile röportaj - Eğitim programına katılmak için kayıt olan 11 yaşındaki Kemal Demir ile röportaj - 14 yaşındaki akdemi öğrencisi Mehmet Ali Yaşa'nın konuşmasıInter Akademi Türkiye ile Diyarbakır lı çocukları futbolda hayallerine ulaşacak - Inter Akademi Türkiye Koordinatörü Hüseyin Kılavuz: - "İlk amacımız İtalya'da Inter'de bir sporcunun aldığı eğitim programının aynısını Türkiye'deki sporcunun da almasını sağlamak. Inter Akademi ailesi olarak en az bir yabancı dil eğitimi veriyoruz çocuklara" - Diyarbakır Koordinatörü Ahmet Süer: - "Burası Türkiye'nin en genç nüfusa sahip ili. Burada çok yetenekli çocuklar olduğunu biliyoruz. Bunun için özellikle Diyarbakır 'ı seçtik"DİYARBAKIR (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in, sporcu yetiştirdiği programlardan Inter Akademi Türkiye, Diyarbakır 'da sporcu yetiştirme çalışmaları başladı. Inter Akademi Türkiye Koordinatörü Hüseyin Kılavuz ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Seyrantepe TOKİ mevkisi yerleşkesinde kayıt ve ön izleme çalışmalarını takip etti.Kılavuz, AA muhabirine, Diyarbakır 'ı Inter Akademi ailesine katmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.İlk amaçlarının İtalya'da Inter'de bir sporcunun aldığı eğitim programının aynısını Türkiye'deki bir sporcunun da almasını istediklerini söyleyen Kılavuz, "Biz Inter Akademi ailesi olarak en az bir yabancı dil eğitimi veriyoruz çocuklara. Her futbol okulumuzda mutlaka bir diyetisyenimiz var. Kurum doktorumuz var. Sağlık konusuna çok önem veriyoruz. Dünya standartlarında sağlık araç ve gereçlerimiz var" dedi. Salgın kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte açılacak kamplarda İtalya'dan gelecek spor hocaları için ön hazırlık yapmaya geldiklerini belirten Kılavuz, yaz boyunca iki yurtiçi bir de yurtdışı kamp programı uygulayacaklarını, akademi olarak bölge çocukları için güzel şeyler yapacaklarını ifade etti. Diyarbakır Koordinatörü Ahmet Süer de amaçlarının Diyarbakır 'daki insanlara Avrupa standartlarında iyi bir spor eğitimi sunmak olduğunu kaydetti. Eğitim sayesinde yetenekli çocuklarını önünü açmayı gaye edindiklerini aktaran Süer, "Dünya ve Türkiye liglerinde oyuncu yetiştirmek istiyoruz.Her birine ayrı bir başarı hikayesi yazdırmak istiyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz çok güzel olan bu memleketimizin çocuklarını iyi yerlere getirmek istiyoruz ve buna inanıyoruz" diye konuştu. İyi bir tesisleşme ve kamplarla sadece Inter'e değil bütün iyi takımlara Diyarbakır 'dan çocukları taşımak istediklerini söyleyen Süer, şunları dile getirdi:"Burası Türkiye'nin en genç nüfusa sahip ili. Burada çok yetenekli çocuklar olduğunu biliyoruz. Bunun için özellikle Diyarbakır 'ı seçtik. Burada imkan ve ortam sağlandığı zaman bu gençlerin neler yapabileceğine bizler inanıyoruz. Çocukların geleceğini kurtarmak ve bir adım attırmak için her şeyi yapacağız."Eğitim programına katılmak için kayıt olan 11 yaşındaki Kemal Demir, futbolda iyi yerlere gelmek istediğini ve santrafor mevkiinde ismini duyurmak istediğini söyledi.
Mehmet Ali Yaşa (14) da en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğunu ve dünyada konuşulan bir isim olmak istediğini dile getirdi.
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