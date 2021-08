Denizlispor’da transfer yasağının kalkma bedeli 13 milyon TL

-Salondan detay



Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: "Önce transfer yasağını kaldıracağız" DENİZLİ



Denizlispor'un yeni başkanı Mehmet Uz, ilk defa yaptığı basın toplantısında ilk hedefin 13 milyon TL ödeyerek mevcut transfer yasağını kaldırmak olduğunu söyledi.



Süper Lig’e veda eden ve ardından aday çıkmamasından dolayı 2 kez tekrarlanan seçimlerde başkan olan Mehmet Uz, ilk kez basın toplantısı düzenlendi.

Herkesin beklenti içerisinde olduğunu belirten Başkan Uz, bu durumun farkında olduklarını bilerek kulübün başına geldiklerini ve amaçlarının Denizlispor’un sahipsiz olmadığını göstermek olduğunu söyledi.



7 yıl Denizlispor yönetiminde görev aldığını dile getiren Başkan Mehmet Uz, Denizlispor’da başkanlık hayalinin gerçek olduğunu belirtti.

Ciddi borç yükü olduğunu vurgulayan Denizlispor Başkanı Uz, “Önümüzde ciddi bir borç yükü var, gelebilecek borçlar da var. Biz bunları ne kadar yapabiliriz bilmiyorum ama elimizden gelen her türlü zorluğu göğüslemek için geldik. İnşallah başarılı olacağımıza da inanıyorum. Önümüzde bir transfer yasağımız var. En önemli konu bu. Bu transferler ne zaman olacak diye soruluyor. İnanın sizden fazla biz istiyoruz. Biz bu göreve gelirken de transfer yasağını kaldırmak istiyorduk. Mali durumlar her an, her saniye değişebiliyor. Konuşulanlar, taahhütler bazıları yerine gelebiliyor, bazıları gelemiyor. Bizim amacımız bir an önce bu transfer yasağını kaldırmak ve transferler yapmak. Şu anki kadromuzda Süper Lig’den kalan 5 oyuncumuz var. Tamamı alt yapıdaki arkadaşlarımız. Herkesin bizden beklentisi hemen olsun ama hemen olmuyor. İlk önce transfer yasağını kaldırmamız gerekiyor. Daha sonra mantık bir şekilde transferler yapıp, Denizlispor’umuzu en kötü bu yıl olduğumuz ligde tutmak” dedi.

“Önce transfer yasağını kaldıracağız” Transfer yasağını kaldırma amaçlarını dile getiren Başkan Uz, “Zamanımız dar, hata yapabiliriz. Hata yapmayan insan yoktur. Bu hataları sıfır noktasında yapmamız gerekiyor. Bunu da biliyorum. Biz elimizden geleni yapacağız. Önce transfer yasağını kaldıracağız, sonra da transferlerimizi yapacağız. Almış olduğumuz oyunculardan dolayı antrenman eksikliği olan olabilir, idman yapmamış olabilir. Biz mevcut takımımızla 4-5 maç sonuç alabilir miyiz bunun peşindeyiz. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Futbolcu kardeşlerimiz ile görüştük. Onlar da kendilerini göstermek istiyor. Bu onlara da bir fırsat. Biz 3-4 maç takviyeler gelesiye kadar ayakta durabiliyorsak çok önemli bir başarıdır. Tahtayı açmadıktan sonra transfer konuşmanın manası yok. Gelecek oyuncularda soruyor 'Siz transfer yasağını aşacak mısınız?’ diye. En son 12 milyon TL idi Veli Bey mali işlerimize bakıyor son bilgiye göre 13 milyon TL” diye konuştu.