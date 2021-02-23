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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Curling Süper Lig müsabakaları 95 sporcunun katılımıyla Erzurum’da başladı

Curling Süper Lig müsabakaları 95 sporcunun katılımıyla Erzurum’da başladı

Curlıng sporcularından detaylar

Dera Takvim 

-Müsabaka detayları
-Federasyon üyesi ile röportaj
-Genel detaylar

- ERZURUM

- Türkiye Curling Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum Arena’da 95 sporcunun katılımıyla başladı.
Türkiye Curling Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet takviminde bulunan ve 22-27 Şubat 2021 tarihleri arasında Erzurum Curling Arena’da yapılacak olan Süper Lig müsabakaları 19 takım, 13 kulübün katılımıyla başladı.
Erkekler ve kadınlar olarak toplam 95 sporcunun katıldığı karşılaşmalarda sporcuların kıyasıya mücadelesiyle güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Erzurum dışından ise maçlara Muğla’dan ve Osmaniye’den kulüpler katıldı.
95 sporcu ile Curling Süper Lig maçlarının başladığını belirten Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeyit Palabıyık, “Türkiye Curling Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 22-27 Şubat günleri arasında Erzurum Curling Arena’da yapılacak olan Süper Lig karşılaşmalarına başlamış bulunmaktayız. Müsabakaya 19 takım, 13 kulüp katılım sağlamış bulunuyor. İl dışından Muğla ve Osmaniye’den takımlarımız katılım sağladı. Kadın ve erkeklerde toplam 95 sporcumuz var. Umarım kazasız güzel bir Süper Lig sezonu geçer. Müsabakalar sonucunda ilk 4 sırayı alan takımımız play-off oynayacak” dedi.

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