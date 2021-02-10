Cüneyt Dumlupınar: “Adanaspor bizim için ebedi dost, ezeli rakip”

-Cüneyt Dumlupınar konuşması

-Detaylar



- - Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar:- “Allah inşallah kazanmayı nasip eder” ADANA



- TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, “Adanaspor bizim için ebedi dost, ezeli rakibimiz. Adanaspor derbisi de çok önemli ama diğer rakiplerimiz gibi onlara da hazırlanıp sahaya çıkacağız. Allah inşallah kazanmayı nasip eder” dedi.

Adana Demirspor, ligin 21. haftasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Adanaspor bizim için ebedi dost, ezeli rakibimiz. İnşallah izleyenlere çok güzel bir müsabaka seyrettireceğiz. İnşallah yeni stadyumumuzda kazanarak başlayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizde hak eden oynar prensibi var. Önce kendi analizlerimizi yapıyoruz. Daha sonra da bütün rakiplerimize saygı duyarak en doğru 11’i sahaya sürüyoruz. Yoksa hepsi harika oyuncular ama tek başlarına kimse anlam ifade etmiyor. Biz bütün olduğumuzda anlam ifade ediyor. Hangi kadroyla sahaya çıkarsak çıkalım Adana Demirspor’un kazanacak potansiyeli var. En doğru 11’le çıkmak için adil olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Zengin bir kadromuz var” Adana’da ilk derbisi olacağının altını çizen Dumlupınar, “Duygusal dönemlerden geçiyoruz. Eski stattan yeni stada geçiyoruz. Çok anlamlı şeyler yaşıyoruz. Allah inşallah kazanmayı nasip eder. İnşallah Adana Demirspor camiası olarak derbiyi kazanıp yolumuza devam ederiz. Her maç bizim için final. Adanaspor derbisi de çok önemli ama diğer rakiplerimiz gibi onlara da hazırlanıp sahaya çıkacağız. Yarın itibariyle tam kadro çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mehmet Akyüz de takımla beraber çalışmalara başlayacak. Zengin bir kadromuz var. İnşallah bu hafta kazanıp rakibimizi tebrik ederek yolumuza devam ederiz” ifadelerini kullandı.



loading...