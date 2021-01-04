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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cüneyt Dumlupınar: “Adana Demirspor Süper Lig’i hak ediyor”

Cüneyt Dumlupınar: “Adana Demirspor Süper Lig’i hak ediyor”

Cüneyt Dumlupınar açıklamaları

- ADANA

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- Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Bugünkü kazandığımız maç önemliydi. Adana Demirspor Süper Lig’i hak ediyor. İnşallah bu doğrultuda Adana Demirspor markasını Süper Lig’e çıkartacağız” dedi.
Ligin 17. haftasında Adana Demirspor, evinde Menemenspor’u 3-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. İlk yarı zaten yakaladığımız pozisyonlarla ve attığımız 3 golle takımdaki paylaşımı gösterir nitelikte. Ben yok bizim takımımızda biz var. Sadece gol atanları değil, bütün herkesi tebrik ediyorum. Bugün ki kazandığımız maç önemliydi. Devre arasına giriyoruz ama biz önümüzdeki hafta Sivasspor ile oynayacağız. 2 günlük aradan sonra o maça hazırlıklara başlayacağız. Adana Demirspor Süper Lig’i hak ediyor. İnşallah bu doğrultu da Adana Demirspor markasını Süper Lig’e çıkartacağız” diye konuştu.

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