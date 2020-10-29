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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cumhuriyetin 97. yılında 97 kilometre pedal çeviriyorlar

Cumhuriyetin 97. yılında 97 kilometre pedal çeviriyorlar

Bisikletçilerin bir arada görüntüsü

Polis Bisiklet Turu Bisiklet Polis Ekipleri 

-Bisikletçilerin çıkış yaparken görüntüsü
-Turdan detay görüntüler

- DÜZCE

- Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile Cumhuriyetin 97. yıldönümünde bisikletçiler 97 kilometre pedal bastılar. Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de Cumhuriyetin 97. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği ilçeler genelinde Cumhuriyetin 97. yılı için 97 kilometre bisiklet turu düzenlendi.
Sabah saatlerinde Anıtpark Meydanı'nda toplanan bisikletçiler tek tek çıkış yaptılar. Yol boyunca polis ekipleri de bisikletçilere yol güvenliği sağladılar.
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