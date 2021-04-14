Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya-Kemer etabının startı verildi

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya-Kemer etabının startı verildi

Starttan görüntü

Dera Bisiklet 

-Starttan drone görüntü
-Detay

- ANTALYA

- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) 4. günündeki 184,4 kilometrelik Alanya-Kemer etabı verilen startın ardından başladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun dördüncü etabına 25 takımdan 174 bisikletçi katılımıyla start aldı. İskele Caddesi'nden başlayan Alanya-Kemer etabının startını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi. TUR 2021'in dördüncü gününde bisikletçiler, Alanya'dan başlayıp Kemer'de bitecek 184,4 kilometrelik parkurda mücadele edecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement