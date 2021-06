Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kabul etti

-Erdoğan'ın konuşması

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan jimnastikçileri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Celen’in yanı sıra dünya şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve madalya alan diğer sporcular ve antrenörleri katıldı.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda birinci olan Ayşe Begüm Onbaşı ve diğer sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de elde edilen başarı sonrasında olimpiyat hayaline bir adım daha yaklaşıldığını belirtti.

Atletizmden karateye, güreşten basketbola kadar pek çok branşta elde edilen başarıların milletin göğsünü kabarttığını söyleyen Erdoğan, “Sporun her alanında dünyada üst sıralara tırmanan Türkiye’nin daha önce sınırlı varlık gösterdiği jimnastikte de yeni bir hava yakalaması geleceğimiz adına gerçekten ümit vericidir. Dünya ve Avrupa şampiyonasında kazanılan madalyalar, jimnastik sporuna olan ilgiyi artırmanın yanı sıra diğer branşlardaki sporcularımıza ilham kaynağı olacaktır” diye konuştu.

Türk sporcuların adının giderek daha çok duyulmasında 19 yılda spor alt yapısına yapılan yatırımların da önemli payı olduğunun altını çizen Erdoğan, “Son 19 yılda sizlere destek olmak, yeni sporcularımızın yetişmesini sağlamak amacıyla ülke genelinde güçlü bir spor alt yapısı kurduk. Sporun farklı branşlarına hizmet edecek çok önemli projeleri, tesisleri, çalışmaları hayata geçirdik. Atletizm pistlerimizin sayısını 12’den 56’ya, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarımızın sayısını 46’dan 100 tanesi portatif olmak üzere 274’e, spor salonlarımızın sayısını 372’den 904’e çıkarttık. Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını bin 575’den 3 bin 903’e yükselttik. Yine bu dönemde başta Sancaktepe’deki tesisimiz olmak üzere modern alt yapıya sahip birçok tesisi jimnastikçilerimizin istifadesine sunduk. Alt yapı güçlendikçe spor yapan çocuklarımızın, gençlerimizin, spora ilgi duyan vatandaşlarımızın sayısı da artmaya başladı” şeklinde konuştu.

Gelişen alt yapı sayesinde faal sporcu sayısının son 19 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Spordaki başarılarımızı artırmak için hayata geçirdiğimiz en önemli yatırımlardan biri de sporcu eğitim merkezlerimizdir. 43 ildeki sporcu eğitim merkezlerimizde bugün bin 61 gündüzlü, 610 yataklı olmak üzere toplam bin 671 sporcu yetiştiriyoruz. Spor kulüplerimize de çok büyük destek veriyoruz. Spor alt yapısına yaptığımız tüm bu yatırımların neticesini de görmeye başladık. 2002 yılında sadece bin 481 madalya kazanabilen sporcularımız, salgın öncesi son yıl olan 2019’da 9 bin madalya ile hepimizi gururlandırdılar. Önümüzdeki dönemde madalya sayımızın daha da artacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Sporcuları madalyalarını çaldırmamaları konusunda esprili bir dille uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yalnız madalyaları çaldırtmayın. Geçenlerde öyle bir haber okudum. 40 küsür madalyayı birileri çalmış. Aman dikkat edin. Bakanımıza söyleyelim başarılı arkadaşlara bir kasa hediye ederse... Evlerinde kasaları olduğu zaman işi sağlama almış oluruz” ifadelerini kullandı. Artık çıtanın yükseltildiğini kaydeden Erdoğan, “Balkan, Avrupa, dünya ama şimdi artık olimpiyat. Olimpiyattan madalyalar gelince gururu çok daha farklı olacak. Hele hele branşlarda bireyselden kolektife, bu tür başarıları da yakaladığımızda çok daha gururlanacağız. Sizlerden jimnastik sporunun farklı branşlarında daha fazla başarı, daha fazla gayret bekliyorum. Ülkemize ve milletimize yaşattığınız sevinçler için her birinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bayrağımız birincilik kürsüsünde dalgalandığı zaman bambaşka gurur oluyor. Bunu başaracağınıza inanıyorum. Sizlere olan desteğimizin artarak devam edeceğini belirtmek istiyorum” dedi.

Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda birinci olan Ayşe Begüm Onbaşı ise, “3 yaşından beri spor ile ilgileniyorum. 2010 yılından beri yarışmalara katılıyorum, 2013 yılında ilk defa milli takıma seçildim. Bu sene de dünya şampiyonluğu nasip oldu büyüklerde” diyerek sevincini paylaştı.