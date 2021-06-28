Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yılık sözleşme imzaladı

-Açıklamalar



- RİZE



- Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yeniden anlaşarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşen imza töreni ile yeniden 3 yıllık anlaşmaya vardı. İmza törenine kulübün yeni başkanı Tahir Kıran ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Sözleşmenin formalite olduğunu ve Bülent Uygun’un boş mukaveleye imza attığını dile getiren Başkan Tahir Kıran, “3 yıllık mukaveleye imza atıyoruz. Gerçi, bunlar formalite. Bülent hocam boş mukaveleye imza atmıştı. Aramızda kağıdın hiçbir önemi yok. Onunla olan dostluğumuz, kardeşliğimiz farklıdır bizim” ifadelerini kullandı. Bülent Uygun ise aralarındaki sözleşmenin bir gönül sözleşmesi olduğunu dile getirerek, "Başkanımla dostluğumuz var. O nedenle sözleşmenin pek bir anlamı yok. Bizim aramızdaki sözleşme gönül imzası. Kendisine bir kez daha beni şanlı Rizespor camiasına layık gördüğü için teşekkür ediyorum” dedi.



