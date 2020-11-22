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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ÇANKIRI - Milli bisikletçiler 3 yıldır Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniliyor

ÇANKIRI - Milli bisikletçiler 3 yıldır Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniliyor

- Bisikletçilerin, dağın zirvesindeki direkte yıpranmış Türk bayrağını, yenisiyle değiştirirken,Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı Antrenörü İsmail Uğurlu'nun yaptığı konuşmaKONYA (AA) - Konya 'nın Bozkır ilçesinde Toros Dağları'nda antrenman yapan, aralarında Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonu milli sporcuların da bulunduğu 15 bisikletçi, dağın zirvesindeki direkte yıpranmış Türk bayrağını, yenisiyle değiştirdi.Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı Antrenörü İsmail Uğurlu, bu yıl da bisikletçiler ile Toroslar'ın zirvesinde bulunan Türk bayrağını yenisiyle değiştirmek için Bozkır ilçesine gitti.Bisikletle dağın zirvesine ulaşan sporcular, buradaki direkte bulunan Türk bayrağının yenisiyle değiştirdi.Torosların zirvesindeki yıpranan bayrağı 3 yıldır düzenli olarak yenisiyle değiştirdiklerini belirten Uğurlu, "Vatan millet, bayrak ve devlet sevgisiyle yetişen Türk gençliği geliyor demiştik. Bunun en güzel örneğini de gençlerimiz gösterdi. 3 senedir değiştirdiğimiz bayrağı bu sene de değiştirerek bu yıl ki görevimizi yerine getirdik." ifadesini kullandı.Uğurlu, Türk bayrağının her zaman ait olduğu yerde, göklerde dalgalanmaya devam edeceğini vurguladı. Uğurlu, Torku Şekerspor onursal başkanı Recep Konuk'un, bitmek üzere olan Türk bisikletinin gelecek vadeden sporcularını bir araya toplayarak sağladığı imkanlarla sporcuların, sporu bırakmalarına engel olduğunu da kaydetti.

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