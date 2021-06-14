Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BYDGOSZCZ - Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

BYDGOSZCZ - Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

- Ödül töreniÖzel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - Ay - yıldızlı milliler, turnuvada 4x400 metre bayrak yarışında takım halinde birinci olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdıANKARA (AA) - Polonya 'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, dünya şampiyonu olarak birincilik kupasını elde etti.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın, Mihriban Kokmaz, Eda Yıldırım ve Fatma Damla Altın'dan oluşan Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, tarihinde ilki başararak dünya şampiyonu oldu.Ay - yıldızlı milliler, turnuvada 4x400 metre bayrak yarışında takım halinde birinci olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.Öte yandan milli özel sporcu Eda Yıldırım ise cirit atmada birinci olarak altın madalya kazandı. 17 yaşındaki Eda Yıldırım, VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan en genç sporcu unvanının sahibi oldu.Milli özel sporcu Fatma Damla Altın ise yüksek atlamada gümüş, 100 metre engellide bronz madalya kazandı. Fatma Damla Altın, şampiyonada 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, "Her zaman bize inanan ve büyük destekleri olan, özel sporcularımızı bağrına basan Türk halkına, spor ve haber medyamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sporcularımızı anında tebrik eden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet eden ve her zaman engelli sporcularımızın yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum, ayrıca bizlere sponsor desteği verip özel sporcularımızın şampiyonluğunda payı olan Spor Toto'ya, Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı'na (TESYEV), Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne (TMPK) ve Spor Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Altın Madalya Bayrak Yarışı Yüksek Atlama Engelli Sporcular Dünya Şampiyonu 

İlgili Foto Galeriler
Ramil Guliyev Altın Madalyasını Törenle AldıRamil Guliyev Altın Madalyasını Törenle Aldı
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement