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BURDUR - Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu futbolcu Babacar, tedavisi için Alanya'ya getirildi
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURDUR - Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu futbolcu Babacar, tedavisi için Alanya'ya getirildi

BURDUR - Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu futbolcu Babacar, tedavisi için Alanya'ya getirildi

- Ambulasın acil servisten görüntü - Babacar'ın sedye ile acilden girişi - Aytemiz Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin'in konuşmasıBurdur'da kalp spazmı geçiren Alanyasporlu futbolcu Babacar, tedavisi için Alanya'ya getirildi - Aytemiz Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin: - "İlk tetkiklere göre hayati tehlikesi yok. Onu net şekilde söyleyebilirim"ANTALYA (AA) - Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampında kalp spazmı geçiren futbolcusu Khouma Babacar, tedavi için Alanya'ya getirildi.
Göğüs ağrısı şikayetiyle götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Babacar, ambulansla Alanya ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.Burada Babacar'a kontrol amaçlı anjiyo yapıldı.Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan kulüp doktoru İsmail Yetkin, Babacar'ın dün gece mide bulantısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle kendisini aradığını aktardı.İlk müdahalenin ardından oyuncuyu hastaneye götürdüklerini anlatan Yetkin, "Orada çekilen ilk kalp grafisinde bazı şeylerden şüphelenildiğinden dolayı ileri tetkik ve tedavisi için başka hastaneye sevki uygun görüldü.
Biz de sponsor hastanemize getirdik. Burada tedavisine başlandı. İlk tetkiklere göre hayati tehlikesi yok. Onu net şekilde söyleyebilirim. Yarın yapılacak ileri tetkikler sonrası Babacar'ın durumu hakkında daha net şekilde cevap verebilirim." diye konuştu.

Acil Servis Mide Bulantısı Hastane Kalp Spazmı Futbol 

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