BOGOTA - Kolombiya'da oynanması planlanan Kupa Amerika maçları, devam eden gösteriler nedeniyle iptal edildi
: - Kolombiya Futbol Federasyonu binasından detaylar - Bina önünde toplanan göstericilerden detaylar - Göstericilerin tezahüratıBOGOTA (AA) - Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen toplantı sonrasında, ülkede devam eden protesto gösterileri nedeniyle 2021 Kupa Amerika'nın Kolombiya 'da oynanacak maçların iptaline karar verildi.
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