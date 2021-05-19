BİNGÖL - 19 Mayıs kutlamaları - Okçuluk Yarışması düzenlendi
- Okçuluk yarışmasından görüntüler - Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ali Rıza Akarca'nın açıklamaları - Bedensel engelli okçuluk antrenörü Bahattin Tüz'ün açıklamaları - Yarışma sonucunda birinci olan omurilik felçli Eyüp Düner'e madalyasının verilmesi - Fotoğraf çekimiDoğu ve Güneydoğu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı - Bingöl 'de okçuluk yarışması, Mardin'de Türk ve Filistin bayraklarıyla paraşütle atlama yapıldı, Şırnak'ta ise araçlarla konvoy oluşturulup, şehir turu atıldıDİYARBAKIR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bingöl , Mardin, Şırnak ve Batman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bingöl 'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Mahallesi'ndeki Şehir Stadyumu'nda okçuluk yarışması düzenlendi. Yarışma sonunda felçli Eyüp Düner birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalya verildi. Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ali Rıza Akarca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı salgın tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu kapsamda okçuluk yarışması düzenlediklerini dile getiren Akarca, "Gençlerimiz bizim için çok önemli. Onları hayata kazandırmak ve engelleri kırmak için çalışıyoruz." dedi. Bedensel engelli okçuluk antrenörü Bahattin Tüz de, sporcuların iyi mücadele ettiğini ifade ederek, hedeflerinin daha fazla engelliyi spora kazandırmak olduğunu kaydetti.
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